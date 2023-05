La construcció «d'habitatges assequibles» per a joves i gent gran, una de les prioritats de Junts per Vic

Nous models d'habitatge cooperatiu

Continua lai les diferents formacions que concorreran a les eleccions delperfilen propostes, sobretot per aquells temes que es consideren centrals per a la ciutat. Aquest és el cas de, que aquest dilluns presentava els, "un dels reptes principals perquè preocupa de manera important tant als joves com a la gent gran", exposava, candidat de Junts per Vic.L'alcaldable avança que una de les prioritats seràpels col·lectius esmentats, en una posada en escena també significativa: al sector que uneix els barris de, un espai que, tal com ha explicat Castells, es desenvoluparà "urbanísticament en els pròxims anys, però sempre en el marc d'un creixement sostingut". Per la seva banda, l'actual regidora de Benestar i Família i número 5 a la llista de la formació,, apuntava que "en zones com aquesta,Homs ha anunciat la proposta de construcció dea la zona de Genís Antel -adquirida per l'actual consistori- a on volen impulsarUn acte de campanya que ha comptat amb la presència de–exregidora vigatana i actual número 9 a la llista de Junts per Vic-, partidària que. Roura també ha posat en valor la prospecció de llei impulsada per l'exconsellera Lourdes Ciuró -i aprovada pel Parlament- a través de la qual els municipis "estan dotats ara d'una eina que utilitzarem i que insta les autoritats judicials al desallotjament d'un immoble ocupat delinqüencial".