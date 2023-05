Detingut un home a Manresa acusat de matar la seva parella embarassada, veïna del Lluçanès

Possible nou cas de violència masclista a Catalunya. Elshan detingut aquest dilluns un home com a presumpte autor de la mort de la seva parella sentimental embarassada a. Els fets, però, es remunten al passat 6 de maig al carrer Gaudí, 41, de la capital del Bages.La víctima, de 31 anys i filla de. El detingut haurà de passar a disposició del jutge en les pròximes hores. Inicialment, la policia va descartar que la dona hagués estat assassinada per, però les diligències practicades per l'equip forense ara han traslladat el cas alde Manresa.Segons informa el, no hi ha constància d'antecedents de violència entre la víctima i el detingut. La investigació continua oberta i el jutge ha decretat el. Segons han explicat alguns veïns a l'ACN, la jove estava vivint als baixos del número 41 deldes de feia poc temps.L'ha mostrat en un comunicat lai "tot el rebuig" per "l'assassinat masclista" de la dona de 31 anys morta a Manresa el 6 de maig. Els membres dels grups municipals del consistori han volgut expressar eli entorn de la noia assassinada i han convocat unaper a, a les vuit del vespre, davant de Cal Bach, on es llegirà un manifest de rebuig a la violència masclista i es farà un, durant la sessió ordinària del ple del mes de maig, a dos quarts de vuit del vespre, s'entrarà un punt extraordinari a l'ordre del dia dei de suport a la família i entorn.Per la seva banda, l 'Ajuntament de Manresa ha decretat tres dies de dol pel feminicidi i ha convocat unaaquest dimarts a les 12 del migdia a la plaça Major de la ciutat.