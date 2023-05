Arrenquen un cartell del PP als morros del seu candidat a Vic

Campanya electoral plena de dificultats a #Vic. Un individu ens acaba d’intentar agradir mentre penjavem cartells.



Les seves amenaces i coaccions no ens aturaran!#RecuperemVic @PPdeVic pic.twitter.com/24CnnJSsh8 — Pau Ferran Navarro (@pauferran) May 13, 2023

"Una campanya plena de dificultats". Amb aquesta frase i a través d'una les xarxes socials,denunciava "l'intent d'agressió" que havia patit per part d'un home mentre penjava cartells de la seva candidatura a la capital d'Osona.A les imatgesdifoses pel mateix candidat al seu compte de Twitter es veu com un subjecteque el mateix Ferran acabava de col·locar, per seguidament, llençar-lo a terra i allunyar-se tot etzibant-li. A la publicació, Ferran condemna els fets i assegura queEl vídeo ha provocat enrenou a les xarxes, així com la reacció de personalitats properes a la formació. És el cas de, alcaldable del PP a Barcelona, que mostrava el seu suport a Ferran compartint les imatges i: "La violència és el recurs de qui no té arguments", piulava el popular.