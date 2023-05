​Pluja de premis pel curtmetratge «Paris 70», del cineasta osonenc Dani Feixas

Després de guanyar el premi a millor curtmetratge del jurat PNR a l'-un certamen col·laborador dels premis de cinema Goya-, del cineasta osonenc-director de-, ha estat el film triomfador de la 7a edició dels Premis Fugaz "els Goya dels curtmetratges", tal com explicava el director fa unes setmanes aemportant-sea què optava.Concretament, guanyava els premis a. Més de 1.200 professionals vinculats al sector del cinema tenien el dret a votar les millors produccions de l'any, un total denominats en les diferents categories, ficció, documental i animació.un curt de 15 minuts interpretat per l'actriu, produït per lai coproduït pernarra "la història d'un fill que cuida la seva mare amb Alzheimer, però no des d'un punt de vista fosc i trist, encara que la malaltia hi és, sinó des d'una perspectiva que busca explicar els moments de lucidesa que sovint tenen les persones que pateixen la malaltia", apunta Feixas.