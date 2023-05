Menús escolars amb productes d'Osona i el Lluçanès

Nous criteris

Elen bloc ha aprovat, aquest mes de maig, la licitació delpels centres educatiusde la comarca. Es tracta d'un contracte de concessió de serveis que proporcionarà menús als infants deFins ara i des del 2013, l'empresa encarregada de gestionar el servei era, de Sant Andreu de la Barca. L'ens preveu adjudicar la nova concessió aviat per un import que incloui que s'enfila fins alsAmb el nou concurs, el Consell Comarcal, que gestiona uns, incorpora i promocionabasats en una. A més de l'elaboració de menús en funció dels criteris alimentaris dictats per l', s'augmentarà la presència deals menús escolars: el porc, la vedella, el pollastre, el formatge, el iogurt i els ous seran. Pel que fa a la fruita, la verdura, la pasta, l'arròs, els llegums i el pa es prioritzarà que siguin deD'altra banda, s'aposta per la presència als menús delcom les pilotilles amb tela, el trinxat o els fideus a la cassola, entre altres, a més de laTambé s'unifiquen els menús i la tipologia del servei, és a dir, les escoles sense cuina rebranelaborat en una cuina d'un centre de la concessió. Funcionaran com a sistema solidari per poder garantir el mateix servei tant per escoles grans com per les petites. A més, s'oferiràper al personal de cuina.S'aposta pelper això, es continua mantenint una millora de les ràtios de monitoratge respecte de les que fixa Ensenyament, per garantir una atenció de qualitat d'acord amb les necessitats que presentin els centres educatius. I finalment, el Consell Comarcal estableixamb la posada en marxa deper a la gestió de cuina, la tramitació de les comandes, preparació i unificació dels menús, i seguiment dels productes que s'utilitzen, un aplicatiu de gestió d'assistències i comunicació amb les famílies o una eina de gestió d'ajuts de menjador.