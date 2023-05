​Juli Fernàndez, conseller de Territori: «Vuit de cada deu dies hi ha alguna incidència a Rodalies»

"Ens sentim desemparats"

D'aquesta manera arribava, aquest dimecres al migdia,a la ciutat de, un trajecte que ha fet ambdes de, i per una línia que presentaUna visita programada a l'agenda del conseller "des de fa mesos" -qui insisteix que no és un acte de campanya- i que ha coincidit amb l'aquest dimarts al vespre deixant inoperativa durant hores la via en aquest tram.Fernàndez ha estat rebut només baixar del vagó en el qual viatjava per Maria Balasch , candidata a l'alcaldia d'ERC a l'Ajuntament de Vic, els regidors republicans, i el president del Consell Comarcal d'Osona,"El sistema de Rodalies a Catalunya no funciona, és la principal peça del transport públic del país, la que té més capacitat de moure gent cada i la que podria garantir una mobilitat en transport públic d'una manera fiable" explica el conseller, afegint que. Fernández lamenta que la "normalitat" de la líniaemplaçant el govern de l'Estat a. En aquest sentit, el conseller remarca que "les excuses no ens serveixen" i insisteix que la prioritat ésPer la seva banda, la candidata republicana a l'alcaldia de Vic,, assegura que l'R3, denuncia "el maltractament sistemàtic als ciutadans dels municipis" per on passa i lamenta que a Manlleu "podrien haver-hi hagut ferits". Balasch assegura que des de Vic, "totes les administracions" han unit forces amb l', a través de la qual s'ha elaborat una proposta ferroviària pel desdoblament de Rodalies 3 . Un document "entregat al Ministeri de Territori" sense que aquest, diuen, hagi fet res:, apuntava la republicana.El president de la Generalitat, que aquest dimecres es trobava a Lluçà per a la signatura de la Llei de creació de la nova comarca del Lluçanès , ha demanat responsabilitats alpels fets ocorreguts a Manlleu: "Això no pot continuar així. No pot ser que cada dia tinguem una incidència, necessitem protegir els viatgers", ha subratllat, i també ha lamentat que l'Estat acusi els altres dels problemes de laL'ha emès aquest dimecres un comunicat en referència a l'incendi de la catenària de l'estació de tren del municipi, a través del qual el consistoria uns fets que "no són aïllats". L'escrit també denuncia la "falta d'inversió" a les infraestructures ferroviàries així com lai reivindica un servei de tren "digne" pel municipi osonenc -amb una població de 20.000 habitants- i a "tota la línia R3"., afirma en declaracions a l'ACN el regidor de Seguretat, Arnau Rovira , que també lamenta l'estat en què es troba l'estació.En aquesta última incidència, se'ls ha afegit. Segons ha explicat el regidor, una patrulla de lava enxampara les vies arran de l'incident. Va passar a la matinada i un d'ells va poder escapar mentre que els altres van ser. Havien vingut en cotxe des dei anaven ben equipats amb material, que va ser comissat per la policia.Per l'alcalde del municipi,, el que va passar ahir va ser l'a pesar que, afortunadament, no hi va haver ferits. Demanaran explicacions aper conèixer exactament lesi exigirsi ho creuen convenient. En aquest sentit, Garrido reclama amb urgència que s'inverteixin els diners necessaris per revertir aquesta situació, i admet que des del món local els és molt difícil gestionar situacions com aquestes perquè sovint. Fa uns mesos també es van queixar per la falta de neteja a les instal·lacions de l'estació i, segons diu, els va costar molt trobar un interlocutor.