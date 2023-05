Aires de comiat a l'últim ple de la legislatura a Vic

Anna Erra. Líder

​Josep Arimany. Vigatà

Quan falten menys de vint dies per a les, i en la setmana d'inici de campanya electoral, l'ha celebrat l'. Una sessió marcada, entre altres, per la discussió sobre la–una picabaralla habitual en la dinàmica plenària al consistori vigatà-, l'aprovació de batejar-ampliant així el nomenclàtor de la ciutat en clau feminista-, per donar llum verda alo pel vistiplau, inicial, per construir unentre la plaça Mil·lenari, el carrer Sagrada Família i l'avinguda Olímpia.Una Sala de Plens que es quedava petita i que concentrava familiars, amics i companyes de les diferents formacions polítiques per acomiadar, després de vuit anys liderant l'Ajuntament, els últims quatre amb majoria absoluta, i també als. Es tracta de(regidora no-adscrita),(Capgirem Vic),(Junts),(Junts),(Junts),(Junts) i(Junts).A l'espera dels resultats i les sorpreses que pot deixar la, l'Ajuntament de Vic inicia una etapa dedels partits. I així es palpava a ambient en els minuts finals d'una sessió plenària marcada pels adeus dels qui no continuen.El, Anna Erra era nomenada, laa liderar el consistori vigatà. Però la trajectòria en política municipal de la tambéno començava aquí sinó que es remunta a la legislaturaambcom a mentor, en el que Erra assumia la regidoria d'Educació, entre altres carpetes. Vuit anys després es convertia en alcaldessa i,, revalidava la vara ambrecordava l'alcaldessa, que deixarà el càrrec eldestacant que la legislatura 2015-2019 va ser "complicada" perquè. Agraïa el suport dels seus i de la resta de partits del consistori, reivindicava l'1 d'octubre del 2017 i posava en valor els "més de 7.500 vots" a les eleccions municipals del 2019, un últim mandat protagonitzat per lai amb l'objectiuFinal ple d'agraïments al primer tinent d'alcalde, alsque l'any acompanyat i a la resta dels regidors de l', alsde "la casa", a lai a la: "M'he sentit estimada i espero haver correspost a la confiança que van dipositar en mi i el meu equip".

"Alguns finalitzem un cicle, en el meu cas, dotze anys a l'Ajuntament i 150 plens, he estat regidor amb molt d'orgull, com ho havia estat el meu avi després de la Guerra Civil, i també el meu pare". Josep Arimany (Junts) s'acomiadava del consistori recalcant que "com a vigatà vull continuar, des de la societat civil, col·laborant amb l'equip de Govern i amb la ciutat" i amb un discurs marcat per les paraules dirigides a Anna Erra, amb qui el 2015 es va disputar l'espai polític i l'encapçalament de la candidatura formant, finalment, un tàndem que no tothom tenia clar que funcionés: "Amb Anna Erra hi he tingut una complicitat importantíssima quan la gent pensava que hi hauria tensió entre nosaltres".



Agraïments a tot el personal, a l'equip de govern i també a l'oposició pel seu suport en moments "complicats" com en "l'atac d'un grup feixista" al regidor i en destacava la "bona sintonia" al llarg dels mandats tot i les "discrepàncies" ideològiques. Un record també a la Guàrdia Urbana de Vic i a l'equip de Creacció.



Arimany feia gala de "l'orgull vigatà, de ser de Vic, de la capital d'Osona i també de la capital de la Catalunya interior" subratllant-ne el lideratge de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, i en especial, a la Facultat de Medicina de la qual, aquest juny, se'n graduarà la primera promoció de metges.



Fabiana Palmero. Serena

"Han estat vuit anys intensos de servei a la ciutat de Vic", admetia Fabiana Palmero (Junts), regidora d'Urbanisme durant les dues últimes legislatures d'Anna Erra al capdavant del consistori vigatà. "Quan em va trucar l'alcaldessa vaig pensar que era una gran oportunitat per treballar per a la ciutat que m'havia acollit", explicava.



Palmero s'iniciava a la política municipal el 2015 amb l'objectiu de "millorar la vida de la gent", tot i que, admetia, amb un punt de vertigen inicial. A priori, la regidora arribava a l'Ajuntament amb un POUM configurat, encara que ben aviat el Pla Urbanístic cauria i començaria una etapa per redirigir l'estratègia, un document aprovat, definitivament, el 2019: "El POUM que s'està desplegant és com un nou fill que va tardar molt a dissenyar-se, que va esdevenir pioner, amb l'objectiu que millores la qualitat de vida de la ciutadania", explicava la regidora d'Urbanisme, Mobilitat i Habitatge de Vic, aprofitant la intervenció per agrair a l'equip de govern la confiança, al personal i tècnics de l'Ajuntament la seva implicació, a l'oposició en bloc, a la ciutadania i a la família.



Titi Roca. Amic

"Alcaldessa, ha arribat el dia. Vaig entrar amb tu i em toca marxar-hi. Ha sigut un plaer dedicar vuit anys de la meva vida a la millor ciutat del món, a la meva ciutat de Vic". A Titi Roca (Junts) no li van fer falta presentacions quan el 2015 va entrar a formar part de l'equip de govern de Junts a Vic, i és que a les seves cames s'hi sumava una llarga i exitosa carrera professional en el món de l'hoquei, al Club Patí Vic, i que va portar tants d'èxits i orgull esportiu a la ciutat.



Vuit anys després d'aterrar a la política municipal i d'haver liderat regidories com Habitatge, Joves, Esports, Fires i Mercats diu adeu remarcant que "és un goig ser regidor de la teva ciutat" i donant les gràcies a les persones que fan possible l'engranatge de l'Ajuntament, a la resta de partits polítics amb qui ha compartit les legislatures 2015-2019 i 2019-2023 i a Anna Erra remarcant que "ens has fet sentir sempre importants, ens has deixat fer i sempre has confiat en nosaltres, Vic perd amb la teva marxa".





Josep-Ramon Soldevila. Emocionat

"Sóc conscient que no sempre hem pogut solucionar tots els problemes i necessitats de la ciutadania, i per això, també demano disculpes, ben sinceres". Josep-Ramon Soldevila (Junts) s'acomiadava, emocionat, del consistori vigatà després de vuit anys com a representant municipal. En la mateixa tònica, un discurs pel d'agraïments a l'equip de Govern, als tècnics i col·laboradors de la institució amb especial menció als de les regidories que ha liderat des de la seva entrada el 2015 -Medi Ambient i Món Rural, Ciutadania, Participació i Cooperació, Barris i Protecció Civil-, a l'alcaldessa Anna Erra i a tots els familiars i amics.



Núria Vergés. Agraïda

"Ha estat un honor poder treballar per millorar la qualitat de vida de la gent". Amb aquestes paraules s'acomiadava Núria Vergés (Junts), actual regidora de Salut Pública i Igualtat, i amb especial agraïment a l'alcaldessa Anna Erra per haver-li brindat l'oportunitat de formar part del seu equip i per ser "inspiració durant aquests anys", a l'equip de govern "que m'ha donat un incalculable creixement personal i professional", al personal de la casa i a tota la ciutadania que va fer confiança en el projecte de la formació. Amb tot, Vergés no es desvincula de la política municipal i és la número 16 de la llista pel 28-M liderada per l'alcaldable de Junts per Vic Alberts Castells.



Roger Cumeras. Conciliador

"Sempre podré dir que sóc el primer regidor de la història d'aquest Ajuntament a prendre posició del càrrec de forma telemàtica". Roger Cumeras (Capgirem Vic) entrava al consistori vigatà el 5 d'octubre del 2020, en plena pandèmia de la Covid i seguint les dinàmiques en els relleus en els càrrecs de la formació cupaire a Vic. Cumeras es mostrava satisfet del seu pas pel consistori i explicava que la conciliació familiar és un dels motius pels quals deixa la política municipal: "La gestió d'una ciutat comporta molta dedicació, i en els pròxims anys no ho podria aportar", explica.



El regidor de Capgirem Vic, que tancarà simbòlicament la llista de la formació juntament amb els exregidors cupaires Sara Blázquez i Joan Coma, remarcava que Vic "necessita canvis de color polític, alternances en els governs" i esdevenir una ciutat "més inclusiva, igualitària, plural, feminista, sostenible i oberta". També va repartir agraïments entre els 2.748 ciutadans que van dipositar el vot a Capgirem el 2019, a l'Assemblea de la CUP Vic, al personal de l'Ajuntament amb especial menció a les regidories d'Esports i Economia, als regidors i regidores dels diferents grups polítics que del consistori, i amb missatge final per l'equip de govern: "Hem discrepat força vegades però sempre des del respecte i amb esperit constructiu".





Carme Tena. Estimada

"Avui és un dia trist, hauria volgut tenir l'oportunitat de continuar amb el que vaig creure quan em vaig presentar a les eleccions del 2019: un projecte socialista per a la ciutat de Vic i també pel partit". Així iniciava Carme Tena (regidora no adscrita) el seu discurs de comiat del consistori vigatà, un parlament en el qual recordava que a les eleccions passades "ningú hi volia posar el nom ni la cara i jo ho vaig fer" en referència al PSC, el partit que Tena representava a Vic fins al passat novembre, quan en sessió plenària anunciava que estripava el carnet pel seu desacord amb la formació socialista en el procés d'elecció del candidat a l'alcaldia de la ciutat pel 28-M.

Tena ha acabat la legislatura com a, un mandat "complex" marcat per la pandèmia i també per la majoria absoluta de Junts. La regidora, emocionada, dirigia unesa tot el personal de la casa i remarcava que marxa "contenta per la feina feta".