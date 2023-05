FOTOS «La pagesia diu prou»: tractorades contra la gestió de la sequera Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Previous Next

Una vintena dei una setantena des'han trobat, aquest dimarts 9 de maig, davant de la seu d'per exigir al Governper fer front a lai per mostrar elde la pagesia a la "càrrega burocràtica" que els demana l'Estat amb el nou Una tractorada emmarcada en una jornada de protestes a tot Catalunya i que a la capital d'Osona ha començat a moure's passades les onze del matí. La marxa lenta sortia de davant la xemeneia del Sucre i ha recorregut el centre de la ciutat passant pel Consell Comarcal d'Osona, el carrer Mossèn Gudiol, el carrer Verdaguer, la Rambla Hospital, el Passeig de la Generalitat i fins a arribar davant de les, on esperaven, per donar suport a la mobilització, les àvies i avis de la plaça Major La situació de sequera que viu Catalunya està provocant que lesdel país hagin de triplicar els esforços per tirar endavant les plantacions dei l'. Falta aigua pels camps i aliment pel bestiar, i els pagesos exigeixen al Govern ajuts urgents per sortir-se'n. "Demanem ajuts directes per fer front a la sequera, sobretot per a la ramaderia extensiva i les vaqueries de llet", explica, representant del Mas Terracabres d'Oristà i coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a Osona i el Lluçanès, que insta al Govern a ferEl sindicat exigeix elper garantir la viabilitat de les explotacions. En aquest sentit, remarquen quei mostren preocupació per com s'arriba als mesos de més calor: "S'espera un estiu molt dur, tenim els boscos secs i estem preocupats pels incendis que poden venir".La concentració d'Unió de Pagesos a Vic també ha servit per protestar per l'augment deal que es veu immers el sector arran de "la imposició" del nouper part del Ministeri d'Agricultura de l'Estat. El sindicat denuncia que molts propietaris no tenen recursos suficients per complir la, un conjunt de mesures amb les quals, diuen, "volen carregar-se la petita pagesia":, remarquen.Des d'Unió de pagesos proposen aplicar el nou QIEen funció de lesde les empreses. En aquesta línia, la responsable de Medi Rural i Polítiques de Muntanya d'Unió de Pagesos,, explica que "és una bona opció perquè seguiria la classificació de les empreses en funció de les seves dimensions, i d'aquesta manera,Per mostrar el rebuig del col·lectiu a "l'excés" burocràtic, la tractorada ha acabat el recorregut al davant de, a on s'ha fet la lectura deli s'han escampat papers a l'entrada de les oficines en unper visibilitzar el malestar del sector.