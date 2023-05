Arriba a Osona la fira Girafeina amb prop de 500 ofertes laborals per cobrir entre el talent del territori

Quatre espais de trobada

Quins sectors empresarials hi participen?

Osona celebra la primera fira d'ocupació, una mostra destinada a impulsar laamb l'objectiu de. La fira, que tindrà lloc aquestal Recinte Firal El Sucre de Vic, comptarà ambque oferiran gairebéentre els participants, uns candidats potencials que podran presentara les empreses els seus currículums. La Girafeina Osona s'emmarca en el programa de Garantia Juvenil i està organitzada per la Cambra territorial de comerç, l'Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal juntament amb els Serveis Locals d'Ocupació i els Punts Joves d'Osona i el Lluçanès. Sota l'eslògan Tens 1 dia per trobar feina, la jornada brinda l'oportunitat de presentar candidatura a les persones del territori en procés de cerca de feina connectant així els requisits sobrede l'empresariat amb l'dels joves.L'esdeveniment disposarà de. El primer serà d'amb tècnics d'ocupació i joventut i del Servei d'Ocupació amb la intenció d'oferir atenció personalitzada, a més de professionals d' Asencat -voluntaris professionals, empresaris, directius o responsables d'empreses- que oferiran consells i tècniques per ajudar als perfils a preparar les. El segon espai estarà destinat alsamb l'objectiu de donar visibilitat a les oportunitats laborals que ofereixen els seus programes. L'eix central de la fira serà el tercer espai, a on lesparticipants estran a disposició dels candidats. I finalment, un espai deal món empresarial sobre la importància de col·laborar en la contractació de persones en tota la seva diversitat.A la fira Girafeina Osona hi participaran un, des de l'administració pública, l'alimentari, el comerç, l'hostaleria o els serveis. També hi haurà vacants en àmbits com els recursos humans, del STEM, la construcció, la informàtica, del món dels oficis com la metal·lúrgica o la fusteria, i del sector social i sanitari.