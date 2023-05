. Amb aquest objectiu, l'ofereix l'aigua de laque estan buidant per al seu manteniment perquè els veïns de la zona vinguin a buscar-ne. L'aigua, però sí que es pot. "Ens feia mal al cor llençar-la, quan vas al bosc i tot és ben sec", explica a l', un dels membres de la brigada que van tenir la idea. Entre els que ja han aprofitat aquest recurs hi ha membres de lque preveuen omplir aquellsd'aigua més aïllats que estan secs perper poder-ne disposarLa iniciativa està tenint molt bona acollida, segons explica l'alcaldessa,, que ja avisa que encara queden molts litres delsque calculen extreure de la piscina mitjana i la salada., explica. Fins ara, aquesta aigua l'haurien tiratavall, però amb el context de sequera actual esperen conscienciar la societat i que altres municipis en situacions similars també facin el mateix.Per tal que els veïns entenguin com funciona, s'ha penjat una les xarxes i al web de l'Ajuntament on un operari ensenya a activar eli connectar-la al dipòsit a omplir. La regidora de Medi Ambient,, admet que el vídeo s'ha compartit molts cops i ha tingut força ressò., detalla. Ara estudiaran com posar una aixeta perquè no surti amb tanta pressió i poder omplir dipòsits més petits. De moment, els veïns s'han endut uni tenen temps fins a finals de mes per retirar-ne la resta. L'objectiu és obrir la piscina pels volts de Sant Joan.Per Núria Ribera, aquesta sequera ha de servir per conscienciar encara més sobre el, tal com ha passat darrerament amb l'per la pujada de preus., afirma. Per això, caldrà ser eficients en tota la cadena de subministrament, des dels serveis d'abastament fins a l'usuari final perquè "no es perdi pel camí".Una idea que també comparteix, membre de lai un dels impulsors de la iniciativa., tal com apunten els pitjors pronòstics. Si bé poden venir anys de pluges torrencials, també hi haurà sequeres més continuades. "Cal adaptar-se i ser-ne conscients", diu.La falta d'aigua també preocupa l', que veuen amb temor la, membre del cos, s'ha encarregat de recollir aigua de la piscina per poder omplir aquells dipòsits en punts aïllats. Segons explica,. D'aquesta manera, confien poder aprofitar tota l'aigua de la piscina que puguin i evitar així que vagi al clavegueram.