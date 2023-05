​La Junta Provincial de Barcelona tomba el recurs de l'Ajuntament de Vic i l'obliga a retirar símbols independentistes

Latomba un recurs presentat per l'i ratifica la decisió de lad'obligar el consistori vigatà aper mantenir una "absoluta neutralitat política" i "respecte a la ideologia heterogènia de la ciutadania". Fonts de l'Ajuntament han confirmat que divendres rebien la notificació i asseguren que ja s'han retirat els símbols. La decisió de les dues juntes respon a la denúncia presentada peri afecta elsque governa la membre de Junts per Catalunya Anna Erra i a la resta de llocs de titularitat pública.Al recurs, l'Ajuntament al·legava que la denúncia de l'entitat no sol·licitava la retirada de la, i concloïa que, per tant, la Junta Electoral de Zona no s'hauria d'haver pronunciat. L'equip de govern municipal també argumentava que no hi havianipenjant de fanals públics, així com que una pancarta d'un tram de la carretera de Sant Hilari havia estat posada, probablement, per particulars. A més, indicava que aquesta carretera no és de titularitat municipal.Pel que fa a una estelada situada a la, l'Ajuntament subratllava que no havia estat col·locada per a les eleccions, ja que feia unsque hi era. Retirar-la, afegia el consistori, provocaria que la gent prengués consciència del canvi, de tal manera que es produiriaEn canvi, després de recordar que la Junta Electoral Central ja ha determinat en diverses ocasions que llaços grocs, estelades i pancartes amb l'expressió Llibertat presos polítics són, la Junta Provincial de Barcelona subratlla que aquests elements poden ser "legítimament utilitzats" per les formacions sobiranistes en la propaganda electoral, però no pelsAlhora assenyala que els espais públics com carrers, places i edificis públics són "espais de convivència i no d'exclusió", que el manteniment correspon als ajuntaments i que el "deure de neutralitat política" durant el període electoral "exigeix que tots els espais públics dins del municipi" estiguinEn aquest sentit, recorda al consistori el "deure" deaquests símbolsi "sigui quin sigui el temps que fa que hi són".