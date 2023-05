Osona registra un increment del 3,7% en el nombre de llocs de treball

Increment de dones afiliades

Un teixit productiu que genera ocupació

I les persones en situació d'atur?

Bons resultats per a la comarca d'en el tancament del primer trimestre d'aquest 2023 en. L'elaborat pel Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona constata que, és a dir, augmenta un-el valor més alt des del 2008- i registre–la dada més elevada en un mes de març des de 2012-.L'estudi també observa unaugmentant en unles persones assalariades en tots els grans sectors econòmics, mentre que el nombre d'autònoms disminueix en unL'informe també analitza l'evolució del mercat de treball a Osona, i en aquest cas, el creixement de persones afiliades ha estat més notable entre lesque entre els. L'és un altre indicador que facilita l'estudi, que determina que en totes les franges s'analitza creixement, a excepció de 30 a 44 anys que es redueix en un 1,5%.Osona és un dels pocs territoris catalans a on el nombre de. Aquest fet es dona perquè el, i treballadores residents a altres comarques veïnes es desplacin al seu lloc de feina a Osona.El març del 2023 és el segon mes amb les. En aquest sentit, es tanca ambinscrites a les oficines de Treball d'Osona. El mateix mes del 2022 els valors encara eren més baixos -6.986-, i per tant, en termes interanuals es registra un augment de 79 persones (+1,1%).Del total de persones en situació d'atur, si observem les dades per sexe, el nombre d'aturats augmenta entre elsmentre que entre les dones es manté. Per edat, aquest ha disminuït entre les persones de més 55 anys (2,5%) però ha augmentat a la resta de franges.Així doncs,, set dècimes per sota de la registrada a conjunt de Catalunya (9,4%.)