SORTEIG d'una entrada doble per a l'espectacle «Sospitosos Habituals» a Calldetenes

El termini per participar en el sorteig es tancarà el dilluns 8 de maig a les 12 de la nit.

El pròxima les 9 del vespre l'serà l'escenari de l'espectacle musicalAmb aquest treball, el músic osonenc fa un punt i a part en la seva trajectòria i ofereix, per primera, un disc amb cançons que no són de collita pròpia, temes coneguts i versionats des de la sensibilitat, l'elegància, i la sotilesa del llenguatge del Jazz.Pep Sala ha comptat amb la col·laboració del trompetista Raynald Colom amb qui han creat aquest. Els espectadors tindran l'oportunitat de gaudir en directe de cançons de John Lennon, The Bee Gees, Paul Simon, Van Morrison, Tom Waits, Bob Dylan, Pink Floyd, Billy Joel, entre d'altres, passades pel filtre personal dels coautors del projecte.i l' Auditori Teatre de Calldetenes sortegen una entrada doble, valorada en 40 euros.L'endemà, dimarts 9 de maig es comunicarà al guanyador, a través del perfil de Twitter d'

Més informació i compra d'entrades

- El guanyador obtindrà una entrada doble per a l'obra.- El termini per participar al sorteig es tancarà el dilluns 8 de maig a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb el guanyador, a qui es demanarà el seu DNI. Si no respon a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat - Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.