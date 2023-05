Sorteig | Nació et convida a les visites guiades del MEV, Museu d'Art Medieval de Vic

S'està carregant…

El MEV, Museu d'Art Medieval , és un equipament de referència ubicat al centre de. Amb una història que es remunta a finals del segle XIX, ha esdevingut un arc deContédel romànic i del gòtic català que expliquen com era la vida a l’edat mitjana; també col·leccions d’orfebreria, teixit, forja, vidre i ceràmica que recorren la història de les arts decoratives a Catalunya. Però, sobretot, és unque inclouper posar les obres a l’abast de tothom d’una forma sorprenent.Entre diverses activitats, el MEV organitza visites guiades... it'. Concretament, sortegemper l'activitat Avui fa mil anys el proper dissabte 13 de maig (10.00) i cinc entrades dobles més per a la visita a l'exposició temporal Bèsties. Els animals en l'art medieval el diumenge 21 de maig (10.00).només calel següentEldel MEV és l’arc de connexió entre el present actual i el passat de fa mil anys. Ens transportarem a l’edat mitjana a través d’una experiència emotiva i sensorial per descobrir i entendre la magnífica col·lecció d’art medieval del MEV, un dels patrimonis més importants del nostre territori.Preu de l'activitat: 8,5 eurosL’art medieval és. Sols o bé acompanyats d’altres bèsties o d’humans; en escenes isolades o formant part de narracions més extenses; perfectament dibuixats, deformats o encaixats en un espai preestablert per a decorar-lo…, què hi fan tantes bèsties en capitells, retaules i objectes de tota mena? Què signifiquen? I com podem desxifrar-ho? Aquesta visita guiada ens permetrà descobrir tot això i molt més!Preu de l'activitat: 5 euros- Els guanyadors obtindran una entrada doble per una de les visites guiades.- Es pot optar a una de les visites guiades o a les dues.- El termini per participar en el sorteig es tancarà ela les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar en el sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu- Per participar en el sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.