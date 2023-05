Arnau Rovira: «Només prometem allò que podem complir»

"La ciutadania ens demana més seguretat i hi hem apostat molt fort, i ho continuarem fent"

Arnau Rovira (Junts) va arribar a la política municipal de Manlleu el 2019. Foto: Adrià Costa Rifà

"Proposem un nou model de ciutat, liderat per Junts, basat a afrontar la falta d'autoestima de Manlleu"

Arnau Rovira, alcaldable de Junts per Manlleu a les eleccions municipals del 28 de maig. Foto: Adrià Costa Rifà

"Lluitarem decididament perquè la Generalitat doti Manlleu d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra

"L'Ajuntament no ha d'entorpir a les empreses sinó que ha de ser un dinamitzador"

Arnau Rovira (Junts) ha exercit de regidor de Seguretat Ciutadana i segon tinent d'alcalde durant la legislatura 2019-2023. Foto: Adrià Costa Rifà

Vic és ciutat universitària i Manlleu ha de ser la ciutat de l'FP"

Arnau Rovira, alcaldable de Junts per Manlleu per a les eleccions del 28-M. Foto: Adrià Costa Rifà

"A la gent de Manlleu li agrada agafar el cotxe per desplaçar-se, hem de fer polítiques perquè aquest fet canviï, però no podem posar bastons a les rodes perquè no volem que els ciutadans marxin a comprar a altres pobles"

Amb Arnau Rovira al capdavant, Junts per Manlleu només es marca un objectiu pel 28-M: guanyar. Foto: Adrià Costa Rifà

El passat mes de març, Junts per Catalunya a Manlleu presentava a Arnau Rovira com a cap de llista de la formació per a lesA pesar de la seva joventut, l'actual regidor de Seguretat Ciutadana i Civisme i segon tinent d'alcalde, qui va arribar a l'Ajuntament el 2019, lidera una candidatura que aposta perbasat en "afrontar la falta d'autoestima de Manlleu" i que pivotarà sobre grans eixos d'actuació com la, lao la. Amb tot, Rovira insisteix en el fet que "només prometem allò que podem complir" i afirma que Junts per Manlleu portarà en programa electoral la projecció de nous equipaments municipals com lao unAl llarg del mandat que s'acaba, Junts per Manlleu ha format part de l'equip de govern després de pactar amb ERC per liderar el municipi. A les eleccions del, però, Arnau Rovira només marca un objectiu: guanyar.- La joventut m'aporta entusiasme, ganes, empenta, i al final, amb l'experiència dels últims quatre anys a l'Ajuntament de Manlleu fa un còctel molt potent. Malgrat que amb la joventut es poden tenir altres projectes, en el meu cas tenia altres fronts oberts, he decidit aparcar-los perquè crec que fem molta feina.- Sí, tot i que també he apostat per tenir gent més gran. Quan estàvem configurant l'equip ens vam adonar que tots erem persones força joves i que no podíem prescindir de l'experiència.- Les àrees que hem pogut tocar les hem treballat bé. És cert que sempre hi ha coses a millorar, i val a dir que la pandèmia també ens ha partit. Un mandat de quatre anys pot semblar llarg, però un cop dins de l'Ajuntament, es fa curt perquè molts projectes els començaries a executar al final de la legislatura.Hem sabut escoltar: la ciutadania ens demana més seguretat i hi hem apostat molt fort, i ho continuarem fent. Hem aconseguit desencallar certs àmbits industrials com el Polígon del Pla del Mas, i estem treballant a fons per desbloquejar el Verdaguer. També s'ha d'acabar amb la imatge que Manlleu no aposta per a les empreses, i ho estem assolint, i dins del que hem pogut, hem donat tot el suport a les entitats.Coses que no hem fet tan bé? Amb alguns temes podríem haver estat més complementaris dins del govern, però en general, valoro positivament la legislatura, tot i que remarco que, per exemple, hem de vendre Manlleu molt més bé i hem d'aparèixer als diaris per coses positives i no tant per les negatives. Això s'ha de revertir.- Amb l'alcalde -Àlex Garrido- tinc una relació d'amistat que va més enllà de la política. Aquesta relació personal ens ha ajudat a afrontar les coses de manera diferent, a estar més relaxats, que no hi haguessin escalades de tensió dins de govern. Manlleu ho necessitava. La relació entre els dos grups polítics ha estat correcte. Val a dir que passem moltes hores junts i, com a la vida personal, passes moments bons i no tan bons, i cadascú crea els seus àmbits d'interacció. Personalment, he fet amistat amb companys d'ERC i espero que quan s'acabi el mandat continuem tenint contacte.- Per part nostra, sí. Les úniques línies vermelles per pactar són els extrems.- Un nou model de ciutat, liderat per Junts, basat a afrontar la falta d'autoestima de Manlleu, hem de sortir als mitjans de comunicació per les notícies positives. Portarem en programa que Manlleu ha de tenir, com a mínim, quatre grans festes al llarg de l'any, una per trimestre. A la tardor, el Porc i la Cervesa, que l'hem convertit en una fira sibarita però ha de ser de volum. A l'hivern, la fira de reis, el Badanadal, continuar potenciant el campament reial. A la primavera hem d'impulsar la Primavera enCantada concentrant les activitats en un període més reduït de temps però molt més potent. I a l'estiu, la Festa Fajor, potenciant el Serpent, un element que no té ningú més. M'agradaria que aquesta festivitat acabes sent com una Patum, que tot Catalunya en conegués la llegenda i l'entitat que ho organitza. L'Ajuntament hi ha d'apostar de forma decidida.- Apostem per un Manlleu segur i que continuarà invertint amb sistemes de càmeres, amb més policia, en millorar l'aplicació mòbil, entre altres. S'ha de ser realista i si la ciutadania demana més seguretat, ho hem de treballar. Seguretat també significa posar llum, fer carrers més amables i oberts, que tothom pugui passejar amb tranquil·litat. Els indicadors, ara com ara, avalen la feina que hem fet aquesta legislatura: hem reduït els furts en un -31% [respecte del 2021] o el robatori amb violència ha baixat de mitjana un 40%.Volem una ciutat amb oportunitats socials i laborals per a tothom, és a dir, feina i formació, i que la ciutadania pugui fer coses a Manlleu i no hagi de marxar a altres municipis. Pensem a potenciar el comerç, els empresaris i les activitats del dia a dia. A més, el tercer eix que ha d'esdevenir de referència és la cultura, volem que els ciutadans de Manlleu se sentin orgullosos de la ciutat.- En seguretat hem desplegat diferents accions i fases durant aquest mandat i que continuarem treballant. Per exemple, ampliarem el sistema de càmeres de seguretat, que cal remarcar que no és intrusiu. En paral·lel, apostarem per acabar de dotar de recursos a la plantilla de la Policia Local, a més d'oferir-los formació específica i de qualitat. També continuarem defensant la implementació de la tecnologia en aquesta matèria i la creació de rutes segures amb mirada de gènere.Lluitarem decididament perquè la Generalitat doti Manlleu d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra , seré molt insistent en aquest tema, aniré les vegades que faci falta a la conselleria d'Interior. També proposem el Pla Local de Seguretat, que ja està encarregat i ens ajudarà a combatre l'incivisme.- Ser molt insistents i invertir en seguretat. Aquest mandat ja hem creat nous cossos de seguretat ciutadana especialitzats a controlar aquests grups reincidents i hi continuarem apostant. Repeteixo, la Generalitat és l'òrgan competent en aquesta matèria i se n'han de fer responsables. En plena crisi de seguretat, des de la conselleria d'Interior no van trepitjar Manlleu, es va gestionar directament des de l'Ajuntament amb uns recursos finits, i aquest fet, deixa tocada a la institució perquè és el consistori qui surt a la foto. La plantilla de Mossos d'Esquadra de Vic fa el que pot, no tenen suficients eines per arribar a tot arreu.- Soc l'únic que fa quatre anys ja proposava aquest nou equipament. El Parlament ja ha fet un dictamen a favor de la proposta de Junts per Catalunya per a la nova comissaria a Manlleu, un equipament que donaria servei a Osona Nord.- Ampliar-lo: s'han de millorar els accessos a Manlleu i agilitzar l'administració, perquè a les empreses els interessa que anem ràpid en els tràmits. L'Ajuntament no ha d'entorpir a les empreses sinó que ha de ser un dinamitzador. Buscarem les vies per prendre mesures en aquest sentit, facilitarem que vinguin empreses de fora, volem que Manlleu sigui un pol d'atracció econòmic.- Tal com ha passat amb el Pla del Mas, el mateix municipi haurà de desencallar la situació aplicant la mateixa distinció. Aquí tenim un propietari que no veu clara l'acció, però nosaltres hi creiem. L'Ajuntament no es pot permetre aquesta situació i no li pot tremolar el pols.- A les entitats i comerciants els va agradar la proposta de fer quatre grans festes al llarg de l'any, per tant, la proposta de situar la ciutat en el mapa festiu i cultural serà clau per a la dinamització comercial. Continuarem buscant fórmules per fomentar que la gent vingui a comprar aquí. Per exemple, volem ampliar els aparcaments del centre de la ciutat, i que en horaris determinats, aquestes zones siguin gratuïtes. Com amb les empreses, al petit comerç també se l'ha d'ajudar i facilitar els tràmits. Apostem per anar a buscar més restauració a punts del municipi a on en faci falta.- S'ha de fer una anàlisi profunda en aquest sentit. La decisió de la Generalitat i la visita del conseller d'Educació ens va arribar per sorpresa... La reorganització tampoc es farà efectiva de forma immediata, per tant, és electoralisme i no ens va agradar. Aquests canvis s'han de fer amb pausa, sense córrer. Manlleu compta amb escola pública i concertada, i s'ha de calibrar bé perquè els dos models puguin conviure amb harmonia. La proposta la veiem bé, però és d'hora per explicar com es farà, ens hem d'assessorar perquè és el nostre futur.- Vic és ciutat universitària i Manlleu ha de ser la ciutat de l'FP. L'obsessió a tenir un grau universitari l'hem de deixar enrere, hem d'aprendre a teixir aliances però també a tenir iniciativa pròpia. Tenim història i tradició en formació professional i ho hem de liderar a la Catalunya Central, hem de ser pol d'atracció en aquesta matèria, perquè així també aconseguirem que les empreses s'instal·lin aquí i trobin mà d'obra qualificada. En paral·lel, hem de recuperar l'Escola-Taller.- Habitatges per a joves i per a gent gran de forma tutelada. L'Ajuntament ha de gestionar el parc d'habitatge. A proposta de Junts per Catalunya, el Parlament ha aprovat una llei d'ocupacions delinqüencials que pot fomentar que el consistori adquireixi una part d'habitatges provinents de les denúncies d'ocupacions. Necessitem trobar la manera d'obtenir vivenda pública i social. D'altra banda, és crucial que els constructors de la comarca vulguin venir a executar els seus projectes a Manlleu, perquè si hi ha oferta, els preus dels lloguers hauran d'estabilitzar-se.- Ha de ser un teatre amb una direcció professionalitzada amb bona relació amb les entitats culturals de la ciutat: hi ha d'haver una direcció amb experiència i amb coneixements que permetin portar una bona gestió, ha d'esdevenir un espai de trobada per artistes no només de Manlleu sinó de tot Osona. El Teatre Municipals és una de les autocrítiques que ha de fer l'equip de govern: fa anys que va començar-ne la rehabilitació i no pot ser que a 2023 encara no s'hagi acabat.- Hem de potenciar el Serpent, la gran festa de Manlleu, ens l'hem de creure, publicitar i acompanyar.- Hem de fer bandera del gran potencial d'artistes que tenim. No pot ser que, per exemple, descobrim el talent manlleuenc a través de TV3. El municipi ha de saber abans que ningú del talent que hi ha aquí perquè és un actiu, un valor afegit. Els artistes locals han de tenir espais a la ciutat, per exemple al mateix Teatre Municipal, a on desenvolupar les seves activitats i la ciutadania ha de poder gaudir-ne.- Pel que fa a transport públic hi ha d'haver un gran acord de comarca, hem de protestar més per l'R3 perquè no pot ser que només es desdobli fins a Vic. Em faré molt pesat en aquest punt: volem que la línia de tren arribi amb garanties fins a Manlleu, i per conseqüència, també fins al capdamunt d'Osona La mobilitat dins del poble és un debat que hem de tenir. A la gent de Manlleu li agrada agafar el cotxe per desplaçar-se, hem de fer polítiques perquè aquest fet canviï, però no podem posar bastons a les rodes perquè no volem que els ciutadans marxin a comprar a altres pobles. A Manlleu li fa falta un nou pont i hem d'aconseguir que hi hagi inversions externes. D'altra banda, pacificarem el trànsit pesant de dins el municipi: s'ha d'acabar el fet que els camions travessin tot el municipi per arribar al polígon, hem de ser Business Friendly, però la ciutadania ha de trobar el seu espai per moure's amb seguretat i poder-se desplaçar, per exemple, amb bicicleta.- A nivell de municipi podem incentivar al consum responsable. L'Ajuntament de Manlleu presentarà el Pla de Sequera, la feina la tenim feta, però no ens queda d'altra que encreuar els dits perquè plogui... La Generalitat ha de fer marcs legals i no pas deixar-ho en mans dels consistoris, han d'entomar la responsabilitat i construir plans estratègics, és una situació molt greu que transcendeix les competències de les polítiques municipals.D'altra banda, en agenda 2030, hem aconseguit una subvenció per millorar l'eficiència energètica en diferents equipaments municipals, s'ha d'apostar per la transició energètica: hem d'aconseguir que la majoria de les teulades de Manlleu comptin amb plaques solars, s'ha d'apostar perquè, quan hi hagi aigua, les turbines de riu funcionin el 100% i tenir la ment oberta per escoltar altres possibles inversions en energies renovables sempre que l'impacte en el medi i visual sigui el menor possible.- El sistema funciona, però hem de ser autocrítics i s'ha de millorar i incidir a les zones a on no es fa bé. Ja hi ha mesures sancionadores, però hem de trobar la fórmula perquè es compleixi amb la llei. Tenim un problema amb les ocupacions d'habitatges, i des de Junts proposem canviar l'ordenança perquè el propietari no hagi de pagar els recàrrecs del porta a porta. Estem treballant per detectar infractors: hem demanat permís per sobrevolar amb un dron el municipi i controlar els punts calents d'abocaments.- La nostra campanya es basa a escoltar i hem vist que falten pistes d'entrenament pels clubs esportius. No apostarem per ampliar el pavelló municipal perquè no és realista, l'ACA ens ha dit per activa i per passiva que no és possible. Altres equipaments? La comissaria de Mossos, un segon pont i l'Institut. Només prometem allò que podem complir.- Guanyar. Apostem per la seguretat, la indústria, el comerç, per un Manlleu pròsper amb oportunitats socials i laborals, la cultura i l'autoestima de ciutat.