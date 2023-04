​Protecció Civil prova amb èxit el sistema d'alertes mòbil a Osona

Sense recepció a Montserrat

La importància de fer proves

En dades, es calcula que prop deld'aquestes zones ha rebut l'avís als seus dispositius mòbils. Les dades s'extreuen de lesque els ciutadans han respost de forma voluntària -500 només a Girona ciutat- i la informació facilitada pels equips d'emergències desplegats arreu de territori. L'únic punt on s'han registratha estat al recinte de. El subdirector general de programes de Protecció Civil,, ha explicat que s'haurà d'analitzar què ha passat amb l'antena que hi ha a la zona.Quan faltaven pocs minuts per dos quarts de dotze, els telèfons mòbils d'aquestes dues demarcacions han començat a sonar i a la pantalla hi ha aparegut un missatge a rebre un missatge en diferents idiomes –català, castellà i anglès- alertant de la prova., recull el missatge. Prèviament, els alcaldes han rebut una trucada amb un missatge de veu que alertava de la imminent prova.Des de Protecció Civil i elhan qualificat la prova "d'èxit". Segons les primeres dades obtingudes a través de les 3.500 enquestes que ha respost la ciutadania i dels cossos d'emergències, prop d'un 90% dels dispositius mòbils l'han rebut. I ho han fet, ha afirmat Delgado des de la sala de control.El sistema també ha permès corroborar que els dispositius que estaven enrebien el missatge quan el desactivaven i que es rebia en els tres idiomes previstos. Des de Protecció Civil també han confirmat elsque es trobaven en aquestes comarques i tenien activat elho han rebut de forma generalitzada. Malgrat l'avís de no fer-ho, el 112 ha rebut unesalertant del missatge.L'única incidència detectada, de moment, ha estat al recinte de Montserrat onno s'ha rebut. En aquest sentit, tant Delgado com el conseller d'Interior han dit que s'investigarà què ha passat amb l'antena que dona servei a la zona. Es dona la circumstància que a la Basílica s'hi estava celebrant la missa de solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat.En conjunt, Elena n'ha fet una valoració positiva i ha remarcat la importància de fer aquest tipus de proves perquè la població estigui preparada en cas de necessitat. De fet, ha fet referència alsdurant la prova a. El conseller ha dit que s'han pogut esmenar i han permès poder realitzar les successives proves correctament.Elena també ha insistit en la importància de ser molt selectius a l'hora de llençar aquest tipus d'avisos a la ciutadania i la directora de Protecció Civil,, ha apuntat acom a exemples en què es podria utilitzar el sistema. Cassany també ha remarcat la importància de "llegir bé" el missatge abans de prémer a acceptar per assegurar que s'han rebut bé lesLa prova es repetirà eli en les pròximes setmanes es repetirà a Tarragona, Terres de l'Ebre i el Penedès.