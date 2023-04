​La Festa Verdaguer 2023 presenta una quarantena de propostes culturals i populars

"Trepitjant Canigó"

La, que se celebrarà del, oferirà enguany una, una desena més que l'any passat. Els representants de les entitats organitzadores - Casa Museu Verdaguer , l'Ajuntament de Folgueroles, l' Associació Amics de Verdaguer i el Museu d'Història de Barcelona - han donat a conèixer aquest dimarts el programa i el cartell de la festa on la, la veu i la paraula dita se situen al centre. Entre les novetats hi destaca un taller de filar llana al so de cançons i poemes de Verdaguer o la presentació del llibre Les Flors de Verdaguer, de Carme Barceló. Com ja és habitual, elproposa espectacles, conferències, jornades acadèmiques i rutes literàries.La festa començarà aamb el tercerd'alumnes de l'Institut Escola Mossèn Cinto, però que està obert a tota la ciutadania. Enguany la temàtica del concurs ésL'acte inaugural serà divendres a la vila natal del poeta amb la presentació de la Cronologia de Jacint Verdaguer, el primer volum de la nova col·lecció, de Verdaguer Edicions , amb la participació dels autors. Per la presidenta de la Fundació Verdaguer,, aquesta és una obra important per conèixer. S'hi explica on era i què feia cada dia de la seva vida del qual es tenen notícies, però també què en deia la premsa, quines cartes rebia i escrivia o quins actes es feien relacionats amb ell. Forma part d'unen el qual els autors treballen des de fa més de setze anys i que compren aquest volum i la Bibliografia general de Verdaguer que sortirà a la llum pròximament.Durant tot el cap de setmana se succeiran el gruix d'actes de la festa i on es combinen propostes amb un-com la Festa de l'Arbre de Maig, els Ballets i danses tradicionals de Folgueroles o els actes d'homenatge al poeta davant del Pedró- iUn dels plats forts de la celebració d'enguany és el concert delquefarà a Folgueroles. Gairebé 20 anys després de la seva recordada actuació, Maria del Mar Bonet tornarà al poble natal del poeta per interpretar algunes de les peces del seu repertori més emblemàtic i els poemes musicats de Jacint Verdaguer del disc(Picat, 2004). L'acompanyarà el músicen un concert de caràcter íntim i acústic.En clau musical, també destaca la. El músic i compositor osonenc llegirà poemes i disseccionarà músiques per entendre com l'obra de Verdaguer es va actualitzant al llarg del temps a través de la música.Boix també ha destacat la, una obra de. La sala de plens de l'Ajuntament de Folgueroles acollirà la visió particular de Sala sobre l'obra de Verdaguer que ha fet a través desobre paper i cartó i en què ha escollit els versos que més li inspiren de cada Cant. L'exposició es podrà veureUn nombre important dels actes de la Festa Verdaguer també tenen lloc al, que des del 2017 organitza la festa de manera conjunta amb la Fundació Verdaguer. Com ja és habitual,, data de la seva mort. En aquesta ocasió, l'actriufarà uni l'acompanyarà la música deal piano.