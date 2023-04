​Una desena de municipis osonencs ja saben qui serà el seu govern després del 28‑M

[municipalsinformacional2]Aquest dimecres s'han publicat allesque concorreran als comicis delals municipis d', a on han saltat algunes sorpreses d'última hora amb partits que se sumen a la carrera electoral.A falta d'un període -d'una setmana- per corregir errors i per fer impugnacions, el què és segur és que, a Osona, hi ha. Es tracta d'. A tots aquests municipis només s'hi ha presentati, per tant, ja es coneix qui guanyarà les eleccions municipals del 28 de maig i quin govern s'hi formarà.(ARA Brull) repetirà en el càrrec a l'Ajuntament del. A, el nou batlle serà l'independent(Units per Malla). A, l'equip de govern estarà format per Independents per Muntanyola-Esquerra Republicana ambrepetint al comandament del timó, mentre que(Entesa per Sant Pere- Acord Municipal) serà l'alcalde derevalidarà la vara a(Junts per Orís-Compromís Municipal)Al, que en aquestes eleccions municipals encara formarà part d'Osona, l'independentserà el nou batlle d', a–que finalment no formarà part de la que serà la 43a comarca de Catalunya- governarà(Junts per Sant Bartomeu del Grau-Compromís Municipal), a–municipi que també ha renunciat a la nova organització territorial- l'independentcontinuarà al capdavant del consistori quatre anys més.s'estrenarà a(Fem Poble-Acord Municipal), i Glòria Colom (Assemblea Ple Municipal-Acord Municipal) revalidarà el càrrec a