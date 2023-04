Un 41% de les noies que practiquen esports d’equip pateixen alguna lesió que requereix atenció mèdica

Les lesions més freqüents

En el marc del projectede lai el Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya (COPLEFC) , un grup d'investigadors ha realitzat un estudi per determinar elde lesque practiquen esports d'equip com el futbol, el bàsquet o el voleibol a més d'analitzar elsper patir lesions.La investigació, recollida a l'article Epidemiologia i factors de risc en noies joves esportistes: bàsquet, futbol i voleibol i publicat a la revista, s'ha basat en una enquesta feta a més dea través de la qual es determina que unde les noies que practiquen esports d'equip pateixen algun tipus de lesió que requereixi que el percentatge de jugadores lesionades és superior en les noies que juguen a bàsquet i futbol.D'altra banda, la recerca revela que lesentre les esportistes són lesaquelles que es manifesten de forma sobtada durant l'activitat- a les–turmells i genolls-, dei, normalment, produïes durant els entrenaments i sense contacte.Durant l'acte de presentació de l'estudi, la vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic-UCC,, subratllava que es tracta d'unai de gran utilitat per a clubs i entitats esportives de Catalunya a més de posar el focus d'estudi enPer la seva banda,, investigador principal de l'estudi i director del Centre d'Estudis en Esport i Activitat Física (CEEAF) de la UVic-UCC , apuntava que, en tot l'Estat Espanyol, només no hi ha gaires estudis epidemiològics en aquest camp i destacava la voluntat que la recerca presentada, membres del grup de recerca Sport, Exercise and Human Movement (SEaHM) de la UVic-UCC i del CEEAF, explicaven l'aplicatiu utilitzat per obtenir informació i el treball de camp fet.Elsón lesafectades amb més regularitat. D'altra banda, les dones esportistes solen tenir més lesions al, a la part inferior de la cama i a l'espatlla en comparació amb elsLa publicació també destaca queque ha requerit atenció mèdica durant la mateixa temporada, i en aquest cas, el diagnòstic més freqüent és l'Una de les principals conclusions del treball és que per evitar lesions entre les joves esportistes "cal entendre el problema i estudiar com afecta en cada situació específica" explica. Per això, remarca, "és important que els agents esportius utilitzin eines per recollir les seves pròpies dades epidemiològiques, així com que impulsin programes educatius entre els entrenadors i entrenadores, de manera que desenvolupin així els millors protocols i estratègies de prevenció en poblacions altament vulnerables".