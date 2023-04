​La Biblioteca Pilarin Bayés de Vic podria ser de premi

La "joia de la corona", la Biblioteca Pilarin Bayés de Vic , podria ser de. El consistori vigatà ha presentat l'equipament -inaugurat l'octubre de l'any passat- al guardó de, un reconeixement que atorga anualment lai que dota ambal conjunt guanyador. El requisit indispensable per optar al premi és haver obert les portes de l'equipament entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2022.Un jurat internacional valorarà altres criteris com lai la, la, la, la, l'i la, lai lesde l'espai, a més de la incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) El reconeixement premia la millor biblioteca pública, de qualsevol part del planeta. En les últimes edicions els guardons han marxat als Estats Units (2022), Noruega (2021), Finlàndia (2019), Països Baixos (2018), Dinamarca (2016), Suècia (2015) i Austràlia (2014.) Enguany,Tot i que cada any és més difícil de guany, tal com explica el director i coordinador de la Biblioteca Pilarin Bayés,, també afirma que s'ha entregat