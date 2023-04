​Lactium d'èxit

FOTOS Lactium, la gran festa del formatge artesà català Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Previous Next

El millor pastís de formatge artesà, a Sant Antoni de Vilamajor

ha acollit, aquest cap de setmana,, la gran festa del formatge artesà català. Una edició que ha coincidit ambi ha aplegat. La fira presentava, així com productes agroalimentaris artesans, i ha reafirmat l'interès pel, amb un elevat volum de vendes. Al llarg dels dos dies de la mostra, prop dehan passat per l'espai divulgatiu de l', a on s'havien programat una desena d'activitats basades en la cultura formatgera amb tastets guiats combinats amb música, poesia, converses amb autors i jocs. D'altra banda, l'espai de degustacióha servit més de-a l'edició 2022 se'n van dispensar 1.500-, un termòmetre per mesurar l'augment de visitants i vendes.El Lactium Vic 2023 no ha pogut comptar amb el premi al millor formatge, però des de l'organització de la fira i l', s'ha apostat per un nou reconeixement: el Millor Pastís de Formatge Artesà Català . El dolç, obligatòriament cuit al forn, havia d'estar elaborat amb un mínim d'unde formatge català i artesà amb l'objectiu dea una de les receptes tradicionals de moda.La primera edició del concurs ha comptat ambd'arreu del territori dels quals el pastís den'ha estat el favorit del jurat, format per pastissers i gastrònoms com Lluc Crusellas, David Gil, Jon Cake, Belén Parra, Eva Vila, i Saray Ruiz.El premi a Millor Pastís de Formatge Català, doncs, ha marxat cap al Vallès Oriental amb una dotació econòmica dei undel guardó. En aquest cas, l'elaboració del dolç incorporava el formatge, de la formatgeria