​S'esfondra una finca en obres del carrer Nou de Vic

A Vic, la mitgera entre dues fiques ha col·lapsat mentre s'hi feien obres. Les runes, d'1,5 metres d'alçada, dificulten el pas pel carrer Nou. Hem avisat les companyies de subministrament.#bomberscat pic.twitter.com/iBcwzmMTJI — Bombers (@bomberscat) April 21, 2023

Elsestan treballant en l'd'una casa alde Vic. Segons informa el cos, es tracta de dues finques a l'altura del, actualment en, de les quals n'ha caigut la paret mitgera.En aquests moments, els Bombers estan revisant l'estructura i ja s'ha avisat a les companyies de subministraments i a l'. A més, el cos ha activatper comprovar que sota les runes no hi hagi, tot i que, en principi, ningú hauria pres mal. L'avís d'emergència s'ha donat a lesd'aquest divendres.Les autoritats controlen l'a la zona afectada on les runes, d', dificulten el pas.