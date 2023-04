​Arxiven la denúncia contra cinc mossos dels ARRO acusats de tortures i lesions a una detinguda el 2021 a Vic

El jutjat d'instrucció número 6 de Vic ha(un caporal i quatre agents) acusats d'uncontra una manifestant detinguda durant lesel febrer de 2021 a. El jutge ha decidit arxivar provisionalment la causa, ja que considera que els delictes no estani que la versió de la denunciant. La noia va denunciar, entre d'altres, haver rebuti altres parts del cos i que va sera la furgoneta policial.Els fets es remunten ala Vic durant les manifestacions de suport a la detenció de Pablo Hasél i els. Segons la interlocutòria, a la qual ha tingut accés l', la denunciant va manifestar -tant en l'escrit de querella com en la seva declaració davant del jutjat- que, després de ser detinguda, els agents. A més, el text diu que la denunciant va assegurar que un dels agents va fer servir l'expressió "la piquem o què" i després va colpejar-li les lumbars amb el bastó policial.També va denunciar, segons la interlocutòria, que, un cop detinguda i dins del vehicle policial, els agents la van colpejar diverses vegades i, en un moment donat,. Al mateix temps va assegurar que durant el recorregut de la furgoneta anava "emmanillada" i la van fer asseure's de genolls. També va denunciar que, en cap moment, va poder-se entrevistar de manera "reservada" amb el seu advocat i que quan va arribar a la comissaria va sol·licitar. A més, l'escrit assegura que la denunciant va demanar anar al lavabo per buidar la copa menstrual i que l'agent que la va acompanyar va dir-li:Tot i que el jutge considera que la denunciant expressa els fets "de manera exhaustiva", assegura quede l'Institut Català de la Salut. En l'informe mèdic, assegura el jutge en la interlocutòria, "no consta que (la detinguda) manifestés al metge el que va passar hores abans amb els agents i l'informe mèdic tampoc recull les lesions denunciades en l'escrit de la querella".El jutge també constata que els agents denunciants van declarar "de manera coherent i versemblant". Segons l'escrit, els mossos van declarar que van col·locar la denunciant a la "trona", però que no estava asseguda de genolls. A més, van assegurar que això seria "impossible" degut a l'espai que hi ha entre els seients de la furgoneta. De fet, el jutge dona per "corroborat" aquest aspecte. A més,Sobre el tema del penis, la interlocutòria recull que. El jutge dona "versemblança" a la declaració dels agents "donada la curta distància entre el lloc de la detenció i la comissaria".