Anna Erra a la presentació de la llista electoral de Junts per Vic. Foto: Irene Giménez

Els jardins de lahan estat l'escenari, aquest dijous al vespre, de la presentació de laper a les eleccions municipals dels 28 de maig de. Una candidatura liderada per Albert Castells, qui relleva a l'actual alcaldessa de la ciutat i diputada al Parlament de Catalunya, Anna Erra -que tancarà simbòlicament la llista-, i que s'emmarca sota el lema "Garantia de futur".Erra ha encoratjat el nou equip atot remarcant que "a les ciutats és a on es projecten les necessitats de les persones que hi viuen". L'actual alcaldessa ha liderat el consistori vigatà dues legislatures consecutives destacant-ne quemalgrat que afirma que "hi ha moments bons i d'altres de dolents".Pel que fa a l'equip que presenta Junts a Vic, la també diputada al Parlament de Catalunya n'ha destacat l'experiència dels que repeteixen ide les cares noves que s'hi acullen. Una llista, segons Erra, que representaAlbert Castells ha apostat per, actuals regidores de l', per a la part alta de la candidatura, juntament amb, vinculat al Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.El candidat de Junts a l'alcaldia de Vic explicava que la llista incorpora. Així doncs, l'arquitecta, doctora en sostenibilitat i rehabilitació energèticafa un pas endavant, seguida de l'actual regidora de Turisme i Ocupació, l'enginyer industrial, l'exregidora, la mestra d'educació infantil, el metge, la infermera, l'assessor laboral, el botiguer, l'actual regidora de Salut Pública i Igualtat, el regidor, l'enginyer industrial, el dissenyador-de 89 anys, presidenta d'Osona Contra el Càncer durant 24 anys-, i tancant la llista simbòlicament, l'actual alcaldessa de la ciutat. D'altra banda, com a suplents: la ninotaire, el químici el fisioterapeuta"Vaig dir que treballaria per presentar un gran equip per governar Vic, amb un gran projecte pels propers quatre anys", apunta Albert Castells, afegint que s'envolta". En definitiva, un equip que combina "l'experiència de govern amb la renovació".Tot plegat en un acte amenaçat per la pluja -la qual no va frenar la presència d'un gran nombre d'assistents- i que es tancava amb l'de Catalunya -Els segadors-, cantat a l'uníson per tots els presents.