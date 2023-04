Èxit de les Jornades de Màrqueting i Comunicació de la UVic-UCC

Les, celebrades aquesta setmana al centre universitari de la capital d'Osona, han aplegatentre les diferents ponències d'experts, docents i estudiants del sector que han connectat el món professional amb l'acadèmic.Les trobades, en format, han posat èmfasi en laa través de, la primera de les quals a càrrec d', directora de Comunicació i Sostenibilitat d'Unilever Iberia., remarcava la directiva que, al llarg de la seva exposició, presentava un decàleg per a una comunicació d'empresa eficaç amb els mitjans., Business, Development & Partnership Manager, i, responsable de Projectes Digitals del, també han participat en les jornades de la Universitat de Vic amb l'objectiu d'explicar com s'orienta eld'undestacant-ne "la urgent i inaturable necessitat de transformació digital" a través de generarperquè el consumidor connecti amb, directora de Màrqueting i Relacions Públiques deha participat en les ponències analitzant com despertar emocions en les elits i la comunicació en el món de la, on lestenen un paper important.La darrera jornada, liderada per, directora general de, exposava les claus per comunicar-se amb laque han crescut amb l'esclat de la tecnologia, les crisis econòmiques, les retallades socials i la pandèmia.La clausura de les III Jornades de Màrqueting i Comunicació de la UVic-UCC anava a càrrec de, doctor honoris causa de la mateixa universitat i de la Càtedra Lluís Bassat de Màrqueting Comunicació Empresarial.