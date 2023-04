Tot a punt per a una nova edició del Festival Internacional de Màgia de Tona

Engreixant el conill

En Peyu, el padrí

Falta menys d'un mes pel Una Tona de Màgia . El certamen, que enguany celebra la, tindrà lloc els propersi girarà al voltant de la, el lema del 2023.El festival s'ha presentat aquest dimecres al migdia en roda de premsa a l'Espai Muriel Casals de Tona, a on s'ha descobert elde l'edició d'enguany, obra de, la programació que reunirà al municipi osonencque faran "flipar" al públic amb les seves execucions, icom un espectacle per a majors de 18 anys, un taller d'animació o la llegenda de la mascota del festival., alcalde de Tona i regidor de Cultura, remarcava que el festival "continua compartint els espais de carrer, l'ambient de poble amb les gales a la Sala la Canal" i aposta per donar visibilitat a les magues en un món masculinitzat. El batlle també destaca que el certamen "té en compte la mirada cap al públic general, però no descuida els infants" i continua combinantLa novetat més màgica d'aquest 2023 és l'edició de, la mascota del festival:, explica Lleopart. En aquest sentit, al llarg de l'any s'ha organitzat al municipi un concurs literari per a infants d'on n'ha sortit un llibre que posa nom i explica la història de la mascota del festival i que es podrà obtenir durant els tres dies de la mostra.En el marc de la roda de premsa d'Una Tona de Màgia, també s'ha presentat unacreada amb la tècnica de l'stopmotin perque exemplifica comfent una metàfora delal llarg de les set edicions que s'han organitzat. El mateix artista conduirà un-el diumenge 7 de maig a les 10 del matí- i proposarà al públic pintar fotogrames per editar un vídeo final de l'edició 2023. Vallès també ha dissenyat elamb el qual volia representar que "el festival cada any creix més, que el pòster fos l'exageració màxima del creixement del conill", apunta l'artista.L'altra gran novetat és la, el divendres 5 de maig a les 10 de la nit, un espectacle del magper a. El director artístic del certamen,apunta que. Aquest és un espai destinat a un públic, l'adult, que encara no tenia una franja pròpia dins d'Una Tona de Màgia.Pota remarca que l'esquelet d'aquesta edició segueix la mateixa escaleta que les anteriors oferint als més curiososamb espectacles de carrer, la majoriao amb preus populars "perquè tothom pugui venir a gaudir de la cultura màgica".En, actor i humorista osonenc, és elde l'edició d'enguany. Durant la roda de premsa lloava l'organització d'iniciatives com el Festival Internacional de Màgia de Tona i apostava per. Ferm defensor de lade la cultura, també ha reivindicat el valor afegit que un festival d'aquestes magnituds tingui lloc a "un poble petit"., sentencia.A més de padrí, en Peyu també presentarà a la Sala la Canal el seu darrer espectacle, L'il·lusionista , que apel·la. A menys d'un mes perquè arrenqui, les entrades per veure a l'humorista gairebé s'han exhaurit, un fet inèdit segons afirmen els organitzadors: "No havia passat mai que tinguéssim un espectacle tancat abans de la presentació oficial".