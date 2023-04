​La 29a CabrerèsBTT aposta per minimitzar l'impacte sobre el territori

Sostenibilitat, medi ambient i responsabilitat social.

La tradicional CabrerèsBTT , que enguany celebra la 29a edició, és unque ha transformat elen un destí únic per als amants de la. Es tracta d'unaque ofereix als participants un entorn natural, històric i paisatgístic immillorable per a la pràctica d'aquesta modalitat. Aquest 2023 se celebrarà ela l'i traçarà un recorregut de punta a punta del territori passant perLa principal novetat de laserà la minimització de la senyalització del recorregut amb l'objectiu de, així com la reducció a-el 2018 en van ser 2.000-. En aquesta línia, es facilitarà la ruta a través de la publicació del recorregutde la marxa, un traçat que enguany presenta un desnivell acumulat important, amb corriols i camins diversos, i que travessarà el Collsacabra amb vistes a la Vall de Sau i la serra de Cabrera. La CabrerèsBTT presenta: la ruta llarga deamb un desnivell positiu acumulat de, i una ruta curta deamb gairebéde desnivell.(l'Esquirol) serà el punt dede la prova, un espai a on s'ubicarà l'epicentre de l'esdeveniment amb el village, una zona renaturalitzada a la mateixa zona esportiva del municipi.La CabrerèsBTT s'articularà al voltant d'unque iniciarà a la tarda deamb la mostra comercial, lesi una nova edició de la, la prova de bicicleta de muntanya no competitiva per a menors de 16 anys que reuneix famílies que volen compartir el batec del mountain bike i la tarda prèvia a la marxa del diumenge.Aquest 2023 la CabrerèsBTT celebra 29 edicions, una història que es remunta el juliol delquan un grup de joves de l'Esquirol iniciava l'organització d'unaamb l'objectiu de fomentar aquesta modalitat esportiva i donar a conèixer la singularitat dels paisatges i entorns naturals del Collsacabra. Amb només una dècada la cursa popular es va convertir en una cita creixent.Una de les preocupacions principals de l'organització és lai la cura del. En aquest sentit, la CabrerèsBTT col·labora amb l', entitat que impulsa projectes de recuperació de fauna desapareguda per l'impacte humà, i al mateix temps, programes per recuperar lora destruïda per l'erosió.La responsabilitat social també hi és present. La cursa també s'alia amb el col·lectiu localper recaptar fons per a la investigació de l'AADC -una malaltia minoritària que afecta 130 persones a tot el món-, i amb, associació osonenca que treballa per garantir que les persones amb disminucions físiques puguin tenir una vida accessible i completa.