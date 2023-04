L'acusat d'abusar de set menors en un centre de culte de Vic nega els fets i la fiscal conclou actitud «clarament sexual»

La fiscalia: "No eren jocs, era un acusat excitant-se sexualment amb menors"

La defensa s'aferra a la versió de la incontinència urinària

Els abusos en els infants més menuts

La fiscalia demana 42 anys de presó i la defensa, l'absolució

L'ha negat sentir cap satisfacció sexual quan abraçava els infants, els feia petons o se'ls asseia a la falda i ha dit que era la seva manera d'actuar a les classes, en elque aquest dimecres ha acabat a l'. L'home, que feia de professor voluntari, ha assegurat que els infants i les famílies li tenien afecte i ha atribuït lesque van presentar a la "pressió" de la junta de la mesquita, amb qui mantenia discrepàncies, i fins i tot ha parlat de "muntatge". En canvi, la fiscalia, que li demana, ha replicat que el comportament erai que els vídeos de la càmera de vigilància de la classe acrediten els delictes.La fiscalia va relatar en el seu escrit que, endiferents l'abril del 2016, l'acusat va buscaramb set nenes i nens d'entre 5 i 9 anys guiat per un "ànim libidinós" aprofitant que s'hi acostaven per resoldre dubtes durant la classe. Segons l'escrit, l'acusat s'asseia els infants a sobre les cames i els premia amb força contra el seu cos, els feia petons, els abraçava i forçavade caràcter sexual per sobre la roba. L'acusat també s'hauria tocat davant els menors.En la seva declaració al judici aquest dimecres, l'acusaten cap gest cap als menors i ha afirmat que els tractava "com els seus fills". En respostes a les preguntes del seu advocat amb l'ajuda d'una intèrpret, l'home ha afirmat que mai va petonejar un infant a la boca i que no hauria imaginat que per abraçar els alumnes acabaria. També ha dit que no sabia que no es podia asseure els alumnes a la falda, quan la defensa li ha demanat per aquesta qüestió, i ha assenyalat que per a ell era un comportamentL'home ha destacat que durant els 15 anys que ha fet de professor no havia rebut cap queixa de les famílies i ha assegurat que li tenien molta confiança i que els infants eren molt afectuosos amb ell davant dels seus pares quan arribaven a la classe. L'acusat ha atribuït les denúncies a un "muntatge" i ha explicat que, sobretot amb el president, peri sobre elsque havia portat a la mesquita.En l'exposició de l'informe final, la fiscalia ha recalcat que elsque va gravar la càmera de vigilància són molt "clars" i que les proves han acreditat que la intenció d'apropar-se als menors era per abusar-ne, conclusions compartides pel lletrat de l'acusació particular.La fiscal ha recollit que la junta de la mesquita va haver de posar cola a la càmera perquè l'acusat. Per la seva part, ell havia al·legat que alguns alumnes no se sentien còmodes sabent que els estaven gravant i que entre els professors encara estaven discutint sobre si utilitzar l'aparell o no.La fiscal ha indicat els diversos minuts dels vídeos en què es pot veure com l'acusat agafa diversos infants i "se'ls asseu a sobre, els abraça fort, els frega contra el seu cos i genitals i els fa petons per la cara" i ha deixat clar que aquest comportament és "clarament sexual" i dista molt d'un d'"afectuós" amb els infants. A més, la fiscal veu "tremendament pervers" que la defensa hagi volgut fer-ne passar un per un altre., ha conclòs.La defensa de l'acusat ha mantingut que patiai que aquest és el motiu pel qual es va protegir amb un paper perquè "no se li taqués la roba", amb referència al moment en què s'introdueix dins la roba la mà amb un objecte, segons es veu en un dels vídeos.L'acusat, la seva filla i un amic -que van declarar com a testimonis en la sessió de dimarts- han parlat d'aquest problema d'incontinència però, en canvi, un uròleg citat per declarar aquest dimecres ha indicat que, si hagués tingut aquesta afecció quan el va visitar a la consulta,La fiscalia ha afirmat que tocar-se el penis en una classe és un gestLa defensa també ha volgut esgrimir que alguns dels infants no presentavenrelacionada amb un, però la fiscal s'ha remès a les declaracions de lesque han declarat com a pèrits. Aquestes psicòlogues han explicat que és habitual que els infants més petits, quan no hi ha hagut una violència manifesta, no presentin símptomes dels abusos i que és al llarg dels anys, quan van dotant aquelles situacions de contingut, que comencen a presentar-los.Per a la fiscalia, els fets són constitutius de, per cada un dels quals demana que se li imposin, i també un, amb una petició de. La fiscalia demana que l'acusat no es pugui apropar adels menors o comunicar-s'hi per qualsevol mitjà i laespecial per exercir qualsevol ofici, remunerat o no, que comporti contacte regular i directe amb menors. En concepte de responsabilitat civil, li demana una indemnització dePer la seva banda, la defensa en demana l'i en les qüestions prèvies va sol·licitar lai de totes les actuacions posteriors per vulneració de drets fonamentals en prorrogar-se el procés fora dels terminis legals, entre altres motius. El judici ha quedat vist per a sentència.