​L'Òpera comunitària «La gata perduda» d'Arnau Tordera rep un premi Max

Més premis!#LaGataPerduda ha rebut el Premi @CorsClave '22 a millor espectacle/producció de cant coral. La notícia no podria ser més dolça perquè és un premi compartit amb EL CANÇONER POPULAR CONTEMPORANI, l'espectacle del @CorCambraPalau on també tinc l'honor de participar!❤️ https://t.co/Dgski8k3us — Arnau Tordera I (@ArnauTordera) April 18, 2023

Tordera estrena a Vic el musical «Deixa't estar de romanços»

La primerade la Fundació del Liceu , ha estat distingida com a, celebrats a Cadis. Els més dedeque van suposar l'articulació de l'obra han tingut premi. Una òpera que comptava amb un llibret escrit pera partir d'una extensa recerca bibliogràfica sobre eli una vintena d'entrevistes realitzades amb el veïnat, font d'inspiració per a l'escriptura d'aquesta ficció, i amb la composició a càrrec d'La gata perduda es va estrenar l'aldesprés d'un llarg procés de creació a on van participar persones implicades en el barri del Raval així com del teixit associatiu de la zona., reivindicava el director general de la Fundació del Liceu,en recollir la cèlebre estatueta de la poma dels. Oviedo recordava el més d'un miler de persones que van treballar en una producció amb "1,1 quilòmetres quadrats de diversitat".D'altra banda, l'òpera comunitària creada per Arnau Tordera també ha estat guardonada, aquest dimarts, en la categoria de. Aquest últim se suma a la llista de reconeixements per aquesta obra, guardonada el passat mes de març alsEl compositor, cantant i guitarrista osonenc ha escrit i compost, unaque posa en valor mites, llegendes i contes catalans de l'imaginari col·lectiu. L'espectacle s'estrenarà aquesta l' Atlàntida de Vic -en el marc de la celebració de la diada de Sant Jordi a la capital d'Osona -, i suposa la culminació del projecte, que enguany arriba a la quarta edició amb producció pròpia. Hi participaran una cinquantena de joves de diferents centres educatius de Vic.L'obra també compta amb la direcció escènica de, la direcció musical de, i la direcció coreogràfica de