​Protecció Civil provarà el 27 d'abril a Osona el sistema d'alertes massives per a emergències

Com serà la prova?

posarà a prova ela les comarques gironines i centrals el sistema d'alertes massives per a emergències greus. A partir de les, faran l'enviament de missatges a telèfons intel·ligents per testejar el sistema. La delegada del Govern a Girona,, i la directora general de Protecció Civil,, han presentat aquest dimarts la prova i la cap del servei de Tecnologia de Protecció Civil,, ha concretat com funcionarà l'enquesta desenvolupada per la Generalitat perquè els ciutadans puguin informar si han rebut o no la tramesa del missatge.Cañigueral ha subratllat que "afortunadament els episodis d'emergència greus no són freqüents" però sí que són situacions que, quan es produeixen, requereixen donar indicacions o instruccions a la població de la zona d'incidència. En aquest context, el Govern sosté queamb la major rapidesa perquè la ciutadania que es trobi a la zona afectada es pugui protegir i evitar o minimitzar els danys. La delegada ha explicat que aquest sistema és una eina més de comunicació a la població, que complementa els canals ja habituals com els comunicats oficials, les xarxes socials i els mitjans de comunicació.La directora general de Protecció Civil ha explicat també quei també altres organismes com universitats, centres d'educació o transports públics i que les vies com l'AP7 recordaran que es durà a terme la prova el mateix dia 27 als panells informatius.A partir de les onze es farà la tercera de les quatre proves previstes a les comarques gironines i també a comarques centrals, entre elles Osona. El missatge que es rep, és un missatge emergent de text acompanyat d'unque no finalitza fins que l'usuari prem una tecla. El missatge que es distribuirà el dia 27 indicarà que és un missatge de prova per difondre aquest sistema de missatgeria. Ja han fet proves a Lleida, Alt Pirineu i Aran (28 de febrer) i a Tarragona, Terres de l'Ebre i Penedès (12 d'abril).En la prova del 12 d'abril, gràcies a l'enquesta desenvolupada per Protecció Civil, es va detectar unaen la recepció dels mòbils de diverses companyies. Protecció Civil de la Generalitat va posar-ho en coneixement del Ministeri de l'Interior i va demanar que esbrinés què havia passat i s'hi posés solució. L'endemà el Ministeri va informar que havia localitzat l'errada i s'havia solucionat., quan la Generalitat va assumir-ne la competència un cop l'Estat va acabar el desenvolupament tecnològic de l'eina que permet enviar un missatge a tots els telèfons mòbils que es trobin en una zona concreta.El sistema és molt útil, ja que permet unaen un espai molt curt de temps. La tecnologia en la qual es basa és coneguda com a cell broadcast i permet enviar aquest missatge a tots els mòbils que es trobin en l'àrea de cobertura de determinades antenes que se seleccionen en funció d'on es vol alertar la població.Per tant, el dia 27 d'abril, tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a les comarques gironines i a la Catalunya central rebran aquest missatge, que s'enviarà en. També el rebran els telèfons que en la franja horària d'enviament del missatge, encara que sigui de pas.En un cas real, les alertes que s'emetin hauran d'emmarcar-se en una emergència amb unactivat. Excepcionalment, es podran emetre alertes on, per la seva urgència, s'aconselli una difusióentre la ciutadania per reduir l'impacte previsible de l'emergència, encara que no comporti l'activació d'un pla de Protecció Civil.