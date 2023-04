Aturada definitivament la retirada de peixos del pantà de Sau

Sense pesca des d'abans de Setmana Santa

Buidatge mínim des de l'1 d'abril

Ja feia dies que s'esperava , però avui s'ha confirmat oficialment. L'ha aturat definitivament l'operatiu dea l'embassament de. Ho ha fet en un context on la qualitat de l'aigua ha començat a empitjorar per la presència d'amoni procedent dels sediments., director de l'ACA, ha defensat una operació que ha permès transvasar fins a 13 hm3 cap a Susqueda, una quantitat equivalent al consum de la ciutat de Barcelona durant dos mesos.Els vaixells de pescadors, avui ja retirats de Sau,, molt per sota del potencial que s'havia xifrat entre 45 i 60. Tot i això, Reyes ha defensat que no haver-ho fetperquè hauria augmentat l'anòxia.La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assenyalat - com va fer la setmana passada Pere Aragonès - que la sequera és elque té el país. Plaja també ha indicat que no es preveu un "canvi de tendència" pel que fa a les pluges, un escenari "determinant" perquè tant l'abril com el maig són mesos generalment plujosos però que de moment apunten a molt més secs del normal . "No res preveu cap episodi important de precipitació", ha ressaltat la portaveu de l'executiu, que ha xifrat en. El mes de setembre, a aquest ritme, s'arribarà a la situació d'emergència, que implicaria més restriccions pel que fa a la ciutadania.El 31 de març l'ACA. Oficialment, es va assegurar que es tractava d'una aturada tècnica coincidint amb Setmana Santa, període on s'esperava una gran afluència de curiosos. Tot i això, a la pràctica ja no van tornar mai a llençar les xarxes a l'embassament de Sau.En les poques setmanes que van treballar els vaixells, uns 4.000 exemplars. Unes xifres que quedenque els responsables de l'ACA i el Departament d'Acció Climàtica van anunciar a l'inici de l'operatiu. Parlaven d' 1,5 tones diàries i un potencial total de 45 a 60 . Això sí, el mateix director Samuel Reyes ha insistit que la retirada de peixos no era un objectiu en si, sinó una mesura per mantenir una qualitat de l'aigua que asseguren que s'ha mantingut.Tot i la retirada de les barques de pescadors, l'ACA disposarà de dos vaixells de tipus pelicà per si cal actuar davant d’una, un fet que fins ara no s'ha produït.El buidatge de l'embassament de Sau va començar a mitjan de febrer i pràcticament es va aturar l'1 d'abril. En aquell període es va, una xifra que equival al(el 2022 es va situar en 7 hm3 mensuals).En els moments àlgids es va arribar a alliberar 1 hm3 diari, però es va anar reduint fins als 0,2. De fet, des de l'1 d'abril pràcticament equivalia a la quantitat d'entrada de l'embassament i, fins i tot, per sota. Això ha fet –juntament amb els ruixats dels darrers dies- que després d'arribar al(6,52%), ara Sau hagi augmentat mínimament les reserves fins al 6,62%. Cal recordar que el valor més baix de la història (5,77%) es va registrar l'abril del 1990, també en un període d'extrema sequera.Les setmanes vinents es mantindrà la tònica d'alliberar el mínim d'aigua cap a un embassament de Susqueda que ara s'ha tornat a situar al voltant del 39% de capacitat , després de superar el 41% en el moment àlgid del transvasament. Segons l'ACA, és important que hi arribi un mínim d'aigua de manera constant per no comprometre'n la qualitat.