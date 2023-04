Semiesclaus a Catalunya: alliberen 20 persones que treballaven en condicions deplorables a sis municipis

La policia espanyola ha alliberatde sis municipis. Totes elles eren víctimes d'explotació laboral que vivien en condicions deplorables i de semiesclavitud. El cos policial espanyol tambéper un presumpte delicte contra el dret dels treballadors i una altra contra el dret dels ciutadans estrangers.Entre els arrestats hi ha el propietari dels establiments inspeccionats: estan ubicats a. Quatre de les víctimes es trobaven en situació irregular. Totes elles treballaven sense descans i sense rebre cap contraprestació econòmica, sota l'amenaça de ser expulsades de l'Estat. Vivien en els mateixos establiments on estaven els negocis, en condicions higièniques i sanitàries nul·les i envoltades de material perillós.El cos de la policia espanyola va iniciar la investigació el mes de gener passat després de tenir constància de l'existència de diversos locals de menjar ràpidon el seu amo estaria presumptament explotant laboralment els seus empleats. Un cop, es va realitzar un operatiu policial a finals del mes de març, en què es van inspeccionar simultàniament un total de sis establiments, detenint tres dels responsables i el propietari dels mateixos i identificant a 20 treballadors, totes víctimes.L'amo dels establiments s'aprofitava de la situació de necessitat i vulnerabilitat d'aquests, perquè no tenien certa documentació per mantenir la residència a l'estat espanyol.disposava de contracte laboral, ni rebia cap mena de contraprestació econòmica pel seu treball. Els detinguts van passar a disposició judicial del jutjat d'instrucció de guàrdia de Mollet del Vallès, i van quedar en llibertat després de declarar.