El Casal Popular Boira Baixa inaugurarà la terrassa de la futura seu el dia de Sant Jordi

El passat octubre, elanunciava l'adquisició formal de l'edifici ubicat a la cruïlla entre la plaça Flama del Canigó i el carrer Enric Delaris. Un emplaçament que s'ha de convertir en laMig any després, aquest diumenge, coincidint amb la, se n'inaugurarà laamb un complet, servei de barra i música durant tota la jornada.La primera proposta tindrà lloc a dos quarts d'una del migdia amb unper repensar l'amor romàntic, amb la col·laboració de Teatre Centre. A partir de les quatre de la tarda iniciaran lesal voltant d'Aloma, de Mercè Rodoreda. Tot seguit, el músic manlleuencpresentarà el seu llibre Postureo real i la seva filosofia.La jornada també servirà per donar a conèixer eldel nou casal popular al centre de Manlleu, i servirà com a preludi de moltes altres propostes que s'allargaran fins al mes de setembre.