​Andreu Simón firma un temps històric i bat el rècord dels Matxos

Anna Pujol, campiona femenina dels Matxos 2023. Foto: Jordi Costa / Matxos

El Tastet de Matxos també bat el rècord masculí

ha estat aquest dissabte l'epicentre de les curses de muntanya amb la Pels Camins dels Matxos . Més de 1.200 participants es donaven cita a primera hora del matí a la plaça de la Sardana per iniciar una de lesde la cursa.La marxa, organitzada pel, comptava amb esportistes de primer nivell com–últim guanyador de la Salomon Ultra Pirineu . Aquest últim, actual campió de la Transgrancanaria , arribava com a un dels favorits per batre el, i no va fallar.Durant les dues primeres etapes el grup de corredors coronava, amb poca distància els uns dels altres, els cims dei el. A la baixada del tercer pic, a, Simón premia l'accelerador i liderava en solitària la cursa fins a la meta, signant undeque li valien per polvoritzar l'últimestablert i emportar-se els 4.000 euros del. En acabar, el corredor afirmava queaconseguia la segona posició amb un temps deseguit d', qui aconseguia córrer la cursa ambva ser lade la prova i es convertia en la tercera dona de la història dels Matxos en. Concretament, passava per la meta amb un temps deassolia la segona posició del podi femení l'any del seu debut a la prova reina recorrent els 63 quilòmetres amb. La tercera classificada,, travessava la línia de meta amb un temps deLa mitja marató, el, sumava també un nou rècord masculí amb, qui va completar els 23 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell acumulat amb un temps d'era la primera dona a passar la meta en aquesta modalitat quedant-se a un minut de batre el rècord signat per Clàudia Tremps la passada edició. Vallés completava el recorregut amb