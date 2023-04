​Detenen a Vic un home que utilitzava documentació falsa per obrir‑se un compte bancari i fer tràmits

Laha detingut, d'entre 25 i 37 anys, com a presumptes autors de diferents. Un d'ells va ser detingut ai posteriorment el cos policial va enxampar la resta de membres. La investigació va començar l'octubre del 2022 quan es va tenir coneixement de l'. Els detinguts feien veure ambque tenien la condició dealhora que es feien passar per altres persones. El que pretenien era poder fer tota mena d'operacions, com ara compres per Internet.Agents especialitzats del cos policial van fer un seguiment exhaustiu de tots els moviments i van poder identificar als sis autors dels fets. Un d'ells, a més, haviad'una altra persona per no ser descobert.La primera detenció va ser la d'un dels integrants a Vic, gràcies a la coordinació entre la. A partir d'aquí van continuar amb les detencions dels 5 altres integrants, tots a Múrcia.Els detinguts tenen entre 25 i 37 anys i amb nacionalitats com. La policia els atribueix delictes de falsedat documental i usurpació d'estat civil alhora que ha informat les autoritats judicials.