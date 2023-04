Sorteig | Nació et convida a Lactium, la festa del formatge artesà català

S'està carregant…

Bases del sorteig

Vic tornarà a ser la capital del formatge amb una nova edició de Lactium . La festa del formatge català artesà enguany s'avança i coincidirà amb el cap de setmana de Sant Jordi . En aquest sentit, eli eles reuniran una trentena de productors que presentaran unes 150 referències.us conviden a Lactium. Malgrat que l'entrada al recinte és lliure, hi ha diverses activitats de pagament en el marc de l' Aula del Formatge Bonpreu i Esclat . Per poder-hi accedir de franc, sortegemper aquestes activitats:1 entrada doble per a l’activitat(dissabte 22 d’abril)1 entrada doble per a l’activitat(dissabte 22 d’abril)1 entrada doble per a l’activitat(diumenge 23 d’abril)1 entrada doble per a l’activitat(diumenge 23 d’abril)1 entrada doble per a l’activitat(diumenge 23 d’abril)només calel següent- Els guanyadors obtindran una entrada doble per una de les cinc activitats de l'Aula del Formatge Bonpreu i Esclat de Lactium.- El termini per participar en el sorteig es tancarà el dimecres 19 d'abril a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar en el sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu- Per participar en el sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.