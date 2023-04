​Els festivals Ganxo, Pixa't de Riure i Giracirc s'alien per compartir recursos i sumar més públic

Amb aquest horitzó comú el-Sant Feliu de Codines-, el-Alpens-, i el Giracirc -Collsuspina- s'acaben d'aliar en una aposta pelsque busca apropar laque queden lluny dels circuits habituals. El director del Giracirc,, ha explicat a l'que més enllà de compartir recursos, s'estan adonant que anant junts arriben a públic que potser encara no els coneixia i que busca. La idea, segons Vinuesa, és poder-se retroalimentar i ajudar-se a fer d'altaveu.El Festival el Ganxo és un festival de, creat peramb el suport de l'(Vallès Oriental). Des de fa quatre anys i a través de diferentspels carrers del poble, posen en relleu que qualsevol espai és bo per transformar-lo en escenari. Per la seva banda,és un festival d'(Lluçanès) en clau internacional que va néixer el 2022 amb l'objectiu de promoure el, lai l'. I el festival, que compta amb set edicions de recorregut i que enguany recupera el format deal carrer a(Moianès).Precisament, aquest 2023 elha rebut un Zirkòlika , en reconeixement del seu esforç per haver aconseguit consolidar un petit festival, treballant des de l'i a petita escala, i com un model que es pot replicar en diferents municipis del territori perallà on aquest no arriba.Agafant la responsabilitat que els dona el premi que han rebut,ha explicat que la idea final d'aquesta aliança que tot just comença seria algun tipus deentre diferents, perquè puguin treballar plegats i s'ajudin a fer d'altaveu els uns amb els altres. Per tant, un cop consolidada aquesta manera de treballar, no descarten obrir l'aliança a altres festivals que, amb segell similar, s'hi vulguin sumar.L'espaiha estat l'escenari, aquest diumenge, d'una matinal amb actuacions escèniques, pictòriques i musicals com a preludi per desvetllar la programació dels festivals que tindran lloc el