Arnau Tordera porta a l'Atlàntida un romanç «molt passat de voltes» que reivindica llegendes i contes catalans

Reivindicar la cultura i tradició catalanes, "un acte de responsabilitat"

Una creació de personatges 100% artesanal

Una aposta pel talent jove

Anna Viñas interpreta la Vella Quaresma sota la direcció d'Arnau Tordera. Foto: Laura Busquets / ACN



"No podria viure sense el teatre"

Lluís Rubio interpreta l'Home dels nassos a «Deixa't estar de romanços», obra d'Arnau Tordera. Foto: Laura Busquets / ACN

Després de la mort del drac, Sant Jordi i la princesa no porten la vida ideal que havien imaginat. Quin paper hi juguen l'Home dels nassos, la Vella Quaresma o el Comte Arnau en tot plegat? El líder d'Obesesha escrit i compost un"molt passat de voltes" en forma de comèdia que posa en valorde l'imaginari col·lectiu. En declaracions a l', Tordera ha dit que sovint la tradició catalana ha estat "menystinguda" pels mateixos catalans, però ésreivindicar-la. L', de producció pròpia, s'estrenarà dissabte a l' Atlàntida de Vic i suposa la culminació del projecteon participende centres educatius de la ciutat.Corredisses amunt i avall pels passadissos de l'Atlàntida, nervis perquè tot surti bé, però sobretot moltes ganes d'estrenar, l'obra a què una cinquantena de joves de Vic estan dedicant tots els esforços des de fa sis mesos. La història que ha creat Arnau Tordera comença després dede matar el drac, quan l'heroi i laesdevenen, la ciutat llegendària.Aquell món que des d'un primer moment podia semblar ideal, més aviat amaga una realitat complexa. La princesa està cansada de la vida que duu a la ciutat, no estima Sant Jordi i vol escapar-se per trobar la felicitat. Al mateix temps, Sant Jordi, un heroi en hores baixes després d'haver-se carregat el drac, està immers en una profunda depressió. La situació s'agreuja amb l'aparició de l'esperit delque arriba a la ciutat creient que allà hi ha la seva desitjada Abadessa. I l', entre molts altres personatges, que embolica que fa fort.Després d'una, Arnau Tordera va arribar a un "magma de coneixement, riquesa i singularitat" a partir dels mites, llegendes, històries i contes de la tradició catalana. A partir d'aquí, explica que es va llançar a posar tots els personatges que li van semblar més interessants en un mateix espai i temps.. Tordera ha dit que va optar per laperquè "si s'han de reivindicar tots aquests personatges està bé fer-ho des d'un punt simpàtic i agradable i no des de la tragèdia i la devastació que a vegades els acompanya". Amb tot, l'autor de l'obra no ha renunciat a introduir-hi també un "rerefons" i "un pòsit de coneixement important".Tordera ha agraït la llibertat que li ha donat l'Atlàntida a l'hora de crear. L'autor ha explicat que des de fa uns anys ha pres consciència del "menys teniment" que moltes vegades ha rebut la cultura i la tradició catalanes per part dels propis catalans,. "El fet de tenir una pàgina en blanc per poder-hi posar tots aquests personatges i reivindicar-los, reivindicar la seva singularitat, les seves peculiaritats i el seu atractiu era un acte de responsabilitat que hem portat a terme", explica.En la recta final abans de l'estrena, Tordera valora la feina que ha desenvolupat la, liderades per. "Han estat fent una feina extraordinària i estic molt satisfet del resultat que estan aconseguint i que aconseguiran el dia de l'estrena", ha assenyalat Tordera., ha afegit.A Dòmenech li agrada treballar des de molt al principi amb el cos., ha destacat. "Al final ells són aquí per aprendre. Els personatges van crear-se a través d'ells: físicament, a través de la veu, del moviment, de l'essència, del que anàvem oferint tant de direcció com de guió, però també d'allò que ells mateixos aportaven", ha explicat. "Ha estat una creació de personatges 100% artesanal", ha afegit.Latambé ha destacat l'de partida amb què van arribar els joves.. Domènech havia participat en la primera edició del Fem un musical ara fa deu anys i admet que no recorda que llavors la gent estigués tan preparada., ha subratllat.L'obra també compta ambinterpretada per joves músics, la gran majoria exalumnes de l'. La directora musical, Judit Muñoz, ha explicat que durant l'obra hi hade moltes persones cantant a dalt de l'escenari, "molt espectaculars", ion cada personatge desenvolupa la seva cançó. "Està bastant equilibrat", ha assenyalat.La directora escènica també ha destacat l'aposta que fa el teatre pel, ja que no és massa habitual que una institució hi aposti d'aquesta manera amb una producció totalment professional., ha assenyalat.és una producció pròpia de l'Atlàntida i l'amb la col·laboració delsi dede Vic on participen joves d'entre. Aquest és el quart musical que s'estrena en més de deu anys de projecte. L'estrena seràa les 6 de la tarda, i després hi haurà una funció a les 10 del vespre. L'endemà, el, també s'ha programat una tercera funció.Enés un estudiant de l'Escola d'Art de Vic. Ell interpreta l'i ha explicat que l'experiència està essent "molt apassionant". "Som molta gent, però està quedant una cosa molt maca perquè cadascú aporta el seu granet de sorra"., ha afegit.L'estudia a l'escola Sant Miquel de Vic i té 17 anys. Ella interpreta lai tot i que ja havia participat en un altre musical anteriorment, ha explicat que en aquest hi desenvolupa un personatge "complex". "Les cançons no són gens fàcils i el personatge és una cosa diferent d'un personatge que et podries trobar a la vida quotidiana, i que no té res a veure amb els personatges que faig normalment", ha afegit., ha explicat.En el cas de Rubió és la primera vegada que participa en un musical i ho està gaudint molt, però té dubtes si el seu futur laboral passa per ser a dalt de l'escenari., ha explicat. Per la seva banda, l'Anna Viñas l'any vinent comença la universitat i encara està decidint cap on es decantarà, però s'imagina molt més treballant en els camps de la comunicació i el màrqueting. Amb tot, admet que no vol deixar la interpretació de banda: