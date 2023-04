​Vic En Comú Podem presenta els primers noms que acompanyaran a Arnau Martí

ha donat a conèixer els primers noms que acompanyaran a Arnau Martí, alcaldable de la formació a la capital d'Osona , a les eleccions municipals del 28 de maig. Una llista "paritària, diversa i que agrupa persones de tots els àmbits, gent que pica pedra", afirmava el cap de llista durant la presentació del passat divendres, coincidint amb el dia de la república:, remarcava Martí.En els primers perfils de l'equip, la formació aposta per-llicenciada en economia, treballadora de banca i sindicalista-,-fisioterapeuta, vinculat a l'àmbit sanitària i professor de la UVic-UCC-,-politòloga i activista cultural- i–jubilat, militant d'ICV i membre històric del Comitè Central del PSUC-. Una candidatura que també comptarà ambA les, els comuns no van aconseguir representació al consistori vigatà, un fet que els fa encarar "amb moltes ganes" els comicis del 2023, tot i que afirmen que mai han marxat del tot de l'Ajuntament., declarava l'alcaldable de la formació a l'Ajuntament. Un canvi, diuen, que s'impulsarà pactant "amb altres formacions polítiques" i arribant a acords "transversals".Des de Vic En Comú Podem afirmen que volen reivindicar elapostant per. El pròxim divendres 21 d'abril, els comuns presentaran el conjunt total de la candidatura per a la capital d'Osona acompanyats del ministre d'Universitats,