​Reivindicant la cultura musical a Osona

L' Atlàntida de Vic ha estat l'escenari, aquest divendres al vespre, del retorn del grup osonenc La Iaia , dissolt l'any 2018 després d'haver publicat tres discos i rebre diversos reconeixements. L'actuació ha tingut lloc en el marc del concert, l'acte més pretensiós de la celebració del 175è aniversari del Casino de Vic . Una nit màgica i nostàlgica, amb entrades exhaurides, per reivindicar lade la comarca on també pujaven a l'escenari grups i artistes mítics del territori comAbans d'arrencar l'espectacle, la presidenta del Casino de Vic,, dirigia unes paraules als assistents remarcant la importància de la música a Osona, "una tradició especial que es retroalimenta del què ha passat i del què passa a la comarca",. Ayats també apuntava que el concert era "un agraïment" al món de la música de la plana a mésEls, grup osonenc format a principis dels vuitanta, obrien la llauna de les actuacions musicals de la nit amb tres temes que van instal·lar la nostàlgia la Sala Ramon Montanyà de l'Atlàntida de Vic: Cristina, Clava't i Perduts al mig de l'espai –amb col·laboració especial de-. Agafaven el relleu a la tarima elamb Moribunda au terrestre, La traça i Ja ens entenem., acompanyada dels seus germans, apareixia a l'escenari amb l'estilque la caracteritza i amb el tema I'm on fire, aclamat pel públic, i Keep on Fallin i Take me back. Al concert Osona: boira i música no podia faltar-hiamb les cançons intergeneracionals La Rambla, Oh my Love i Tinc una bèstia dintre meu.La nit musical dels 175 anys del Casino de Vic encara guardava l'última bala: elals escenaris del grup osonenc, liderat per, formació dissolta l'any 2018 havent publicat tres discos. Després de cinc anys, el públic més fidel va poder tornar a escoltar temes tan mítics i coneguts com L'arbre que vol ser humà, La platja, L'ós o Declaració de principis, amb els quals van fer aixecar de les butaques als assistents.El concert va comptar amb la col·laboració d'altres artistes com. A més, entre actuació i actuació, es van projectar imatges i entrevistes al voltant de la cultura musical osonenca amb la intervenció d'artistes del territori com-The Sey Sisters-,, entre altres, a més de recordarde la comarca.