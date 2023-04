La llei d'habitatge regularà els lloguers i eliminarà els increments en base a l'IPC

Els "forats" de la proposta

Els desnonaments sense data i hora predeterminada s’han acabat", ha dit Vallugera, sobre una posició que fins ara ja constava a la llei però que els magistrats esquiven en considerar que a vegades és la manera necessària de procedir.

De Pedro Sánchez a Colau

Vivienda digna por ley.



Alcanzamos un acuerdo histórico para aprobar la primera Ley de Derecho a la Vivienda de nuestra democracia.



Damos respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y reforzamos nuestro estado del bienestar.#ElGobiernoDeLaGente — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2023

La primeraja té acord polític per tirar-la endavant. Després d'anys d'una promesa sense consens polític -amb un PSOE reticent davant les pretensions més ambicioses dels seus socis, dins i fora del govern- finalmentsocialistes, Unides Podem, ERC i EH Bildu han tancat una proposta que arribarà al Congrés dels Diputats amb la intenció de posar ordre al mercat immobiliari i abordar disfuncions històriques pel que fa al dret a l'habitatge. La norma inclou laen àrees tensionades -allà on els preus de l'habitatge castiguen especialment els llogaters- i, en aquest cas a tot l'estat espanyol. Aquest any es mantindrà el topall del 2%, el 2024 serà del 3% i a posteriori es crearà un índex nou que sempre serà inferior a l'IPC, per blindar-se dels efectes de la inflació.Segons han exposat els representants d'ERC i Bildu en una roda de premsa conjunta al Congrés, finalment la fórmula amb què es regularà els lloguers allà on els ajuntaments decideixin actuar sobre el mercat de l'habitatge és doble., que són els que tenen 5 o més propietats en una àrea tensionada. Així, en els nous contractes que es facin, els petits tenidorsmés enllà de l'actualització permesa que substituirà l'IPC. El topall d'aquests pisos serà el preu del contracte anterior. En canvi, pel que fa als grans propietaris, aquests quedaran lligats a un índex de preu del lloguer treballat per la comunitat autònoma que no podran superar. I això implicarà baixades de preu de lloguer. Aquest instrument -l'índex de referència- Catalunya ja el té treballat i, per tant, amb la nova norma l'aplicació seria "immediata" després de rebre l'homologació per part del govern espanyol, ha anunciat la diputada Pilar Vallugera (ERC).Alhora, també ha assegurat que, amb la nova norma estatal. També ha destacat que tant per ERC i Bildu com per als moviments pel dret a l'habitatge, una de les claus d'aquesta negociació era que a la pràctica la nova llei no fos "inaplicable". La negociació de les darreres setmanes ha intentat posar fre a aquesta discordança.Entre altres mesures destacades que es plantegen a la nova llei, segons l'acord, hi ha també la fixació que. S'acabaria així amb la situació actual, que fa que els llogaters hagin d'abonar centenars d'euros a fons perdut a les immobiliàries per les gestions de llogar el pis, ha exposat el diputat Oskar Matute (EH Bildu).També han estat els mateixos representants dels partits socis exteriors del govern de Pedro Sánchez els que han reconegut que a la llei li segueixen mancant mesures "profundes i valentes", i han lamentat la manca de canvis de fons aconseguits amb els desnonaments. Així, s'ha lamentat que, tal com va denunciar la PAH , la proposta finalmentde manera vinculant a famílies vulnerables. En aquest mateix camp, per contra, sí que s'hauria tornat a fixar una millora per evitar els anomenats desnonaments en obert, que plantegen que el jutge assenyali llançaments sense dia ni hora fixa.Igualment, l'anunci ha anat acompanyat de crítiques del, que remarca que "la imprecisió de la proposta" de regulació dels lloguers permetria que els preus "continuessin augmentant a un ritme elevat", ja que té un blindatge menys ferm que el de la regulació catalana. En aquest sentit, lamenten que l'esborrany de la llei pactada deixa escletxes per on incrementar el preu dels lloguers tot i la regulació., exposa en un comunicat la plataforma. En concret, lamenta que, tal com està plantejada ara la norma, es permeten encariments del lloguer fent-los passar per, a més d'apuntar que serà difícil que els nous llogaters tinguin accés a informació veraç de quin era el cost anterior del pis on volen entrar a viure.Alhora, argumenten que es planteja que puguin haver-hi pujades de fins al 10% addicional si s'al·leguen "reformes", però que aquests possibles increments no estan vinculats al preu o la magnitud de l'obra, sinó simplement al fet d'haver intervingut d'alguna manera al pis. "de l'accessibilitat, per petita que sigui, com una rampa o un videointèrfon" podria suposar a Barcelona o Madrid, sentencien.Alhora, també assenyalen que la possibilitat de regular i collar la figura dels que redueixen els drets dels llogaters, disparen preus i no tenen cap control ara per ara - queda fora de la norma. La llei d'habitatge inclou cap mesura a l'hora d'evitar-ne la mala praxi. Amb tot plegat, el sindicat espera que hi hagi modificacions d'última hora., clouen.El clima exhibit des del govern estatal, en canvi, és molt més triomfalista. Així, amb una piulada,ha titllat l'acord com a "històric" i s'ha felicitat per donar "resposta a una de les principals preocupacions de la ciutadania". Al seu torn, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, d'on pengen les polítiques d'habitatge, també ha reivindicat la mesura i ha expressat que la llei "beneficia a tothom i no va contra ningú".En una intervenció institucional, també l'alcaldessa de Barcelona,, ha sortit al pas de l'anunci. En aquest cas, la representant de Barcelona en Comú ha coincidit a lamentar que en el pacte no s'inclogui una nova regulació dels lloguers de temporada, però també ha reivindicat l'avenç de la regulació., ha dit, després d'expressar aquesta llei seria "impensable fa uns anys".Sigui com sigui, el pas polític arriba, en què l'habitatge tornarà a ser un dels temes centrals de debat. Especialment, el lloguer, després que a Catalunya segueixi batent rècords de preu i a Barcelona hi hagi més famílies que mai vivint en pensions després d'haver perdut la llar.