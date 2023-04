​FEM Taradell presenta la llista electoral que acompanyarà a Mercè Cabanas

, formació política sota el paraigua d', ha anunciat els noms que acompanyaran a Mercè Cabanas, actual alcaldessa del municipi, per a optar a la reelecció a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig . Una llista que estarà composta, majoritàriament, pels regidors i regidores que configuren l'equip de govern actual sota les sigles d'ERC a Taradell.En un comunicat emès pel partit, Cabanas apunta que es tracta d'una llista "heterogènia" formada per persones de diferents àmbits i col·lectius.seran els números 2,3,4 i 5 respectivament, seguits per(6),(7),(8),(9),(10),(11),(12) i(13). Una llista que es completarà amb(14),(15),(16),(17), i(18) com a suplents.