​Tona celebra la 15a edició de la Setmana Cultural

Des d'aquest divendres i fins diumenge 23 d'abril,celebra la quinzena edició de la Setmana Cultural amb una programació d'activitats adreçades a tots els públics i amb un denominador comú: la. Els carrers del municipi s'ompliran de vida amb concerts, exposicions, teatre o la diada de Sant Jordi, entre altres.La primera proposta serà aquestamb la inauguració de l'. Eld'abril tindrà lloc elMusical de Musicals a càrrec del Cor Nou i l'Paraules que trenquen ossos de la companyia Pagans. Per rematar el primer cap de setmana cultural, el, la Colla Gegantera de Tona organitza laa l'Espai Muriel Casals i la posteriorpels carrers i places del municipi.Es reprendrà la setmana elamb l'Conjunt de l'Esbart Dansaire Castell de Tona, l'Escola de Música i l'Aula de Música Tradicional a la Sala La Canal. Elserà l'Hora del Conte al voltant dels dracs, una proposta organitzada per la Biblioteca Caterina Figueras. El mateix dimecres tindrà lloc ladel web del cens cultural ide músics locals, a patir de les vuit del vespre.Eles presentarà eldel projecte Photober a l'Espai Muriel Casals, una activitat organitzada per l'Institut de Tona i el Centre Ocupacional de Sant Tomàs. També es projectarà elMemòries del Tsunami. D'altra banda, el, a les sis de la tarda, iniciarà l'de 0 a 3 anys Musinfant, i a partir de les vuit del vespre a Can Sebastià, començarà lade l'exposició Apart.El cap de setmana arrencaràa les onze del matí amb lesi al. A la una del migdia s'entregaran els premis als millors treballs de recerca de batxillerat a l'Espai Muriel Casals, i a partir de les cinc de la tarda, el plat fort de la jornada amb laentre la plaça i el carrer Major.El, coincidint amb la, la plaça Major de Tona s'omplirà de, mentre que a la plaça del Monumental a la Sardana s'hi trobarà l. En aquest mateix emplaçament tindrà lloc el lliurament del Premi Noi de Tona 2023 a l'Agrupació Sardanista amba càrrec de la Cobla Sabadell. La tarda de diumenge oferiràa L'Espai Muriel Casals, un espai dea la plaça Major i el Contacontes a càrrec de Raig de sol.