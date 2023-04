Més de set-cents alumnes d'Osona participaran en l'última edició del projecte «Cantem junts»

Un total departiciparan en la cantata, el pròxim divendresa partir de dos quarts de set de la tarda a la zona esportiva de Calldetenes. El projecte reneix després de la pandèmia, tot i que des de l'organització avancen que la d'aquest 2023 serà l'. El Cantem Junts d'enguany porta per títol Junts, el somni és més gran i se centrarà en elcom a disciplina principal. De fet, es tracta de l'espectacle que s'havia de presentar el 2020, quan la pandèmia va obligar a ajornar la cantata.participen en l'espectacle d'enguany:de Sant Julià de Vilatorta, l'de Calldetenes, l'de Folgueroles, l'de Santa Eugènia de Berga i l'Lesque inclou elseràn Escriruem de Miki Nuñez, Mr Xips del grup infantil El Ruc català, Alegria de Cirque du soleil, Quan tot s'enlaira de Txarango, El circ de Toni Giménez, We aret he world de Michael Jackson, i Millions dreams i This is me del film The greatest Showman.El cor d'infants, dirigit per la directora artística del projecte,, estarà acompanyat peral piano,a la bateria ial contrabaix. D'altra banda,animarà l'acte amb unaamb corda i teles i altres detalls que el públic descobrirà in situ.