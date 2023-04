​A la recerca del millor pastís de formatge artesà català

Objectiu: trobar el millor pastís de formatge artesà

Un jurat de luxe

La festa del formatge artesà català, elde Vic, ha presentat aquesta setmana totes les novetats de l'edició d'enguany. La fira, que tindrà lloc al Parc Jaume Balmes de la capital d'Osona els dies, coincidint amb la diada de Sant Jordi, comptarà amb un ampli programa d'Durant dos dies, Lactium oferirà un espai comercial i expositiu ambamb més deamb productes agroalimentaris artesans com conserves, vi, pa, mel, cervesa artesana, entre altres.La cita es dividirà enamb propostes festives i divulgatives: l'-epicentre del Lactium amb 10 activitats-, el-espai polivalent amb música en directe, espectacles familiars i presentacions-, i el-espai de degustació-.En el marc de la fira, l'organització i l'convoquen la primera edició delamb la finalitat de reconèixer la millor recepta i execució d'aquest tradicional i exitós dolç.Lactium guardonarà per primera vegada l'–pastisseria o restaurant- que elabori un pastís amb formatge artesà i català entre els seus ingredients. La preparació, tal com ha establert l'organització en les bases del concurs, haurà de contenir una base amb un mínim d'un, la tipologia dei no podran superar els. L'establiment guanyador obtindrài uncom a premi.La primera edició del guardó tindrà un jurat de luxe amb la presència del millor mestre xocolater del món, el cuiner especialitzat en postres, el creador i pastisser de les botigues Jon Cake, la periodista gastronòmicai l'especialista en formatgesTots ells seran els encarregats deels pastissos, prèviamenti sense saber-ne l'. L'establiment vencedor es donarà a conèixer elen el marc del primer dia del Lactium, a l', a les sis de la tarda.