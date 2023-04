​L'ACA manté aturada la retirada de peixos en un pantà de Sau en mínims històrics

Buidatge mínim des de l'1 d'abril

Molta menys pesca de la prevista

està només a un. Una xifra que frega el mínim històric –5,77%- que es va produir en una de les pitjors sequeres del segle passat, l'abril de 1990. Tot plegat després de diverses setmanes de, amb l'objectiu de preservar el màxim de recurs hídric amb bona qualitat.Una de les actuacions d'aquesta operació era l'arribada de diverses barques per. Tot i que no es va fixar cap objectiu, els responsables de l'ACA i Acció Climàtica van assenyalar un potencial total entre 45 i 60 tones . Tanmateix, només se'n van retirar 2,5 fins al 31 de març, quan es va enviar els pescadors cap a casa coincidint amb. Deu dies després no han tornat a la feina i és possible que a finals d'aquesta setmana s'anunciï l'L'no ha aturat el transvasament d'aigua de Sau a Susqueda. Tanmateix, des de l'1 d'abril el, ja que l'alliberament d'aigua pràcticament equival al cabal d'entrada a la cua del pantà.Aquest fet ha provocat que faci dies que l'embassament se situï entorn del 6,5%. Aquest dimecres, concretament, estava al 6,52% , eli a només 0,75 punts del seu mínim històric assolit el 14 d'abril de 1990. Uns valors que, per cert, han provocat que Sau i dos embassaments més deixin de ser utilitzables pels avions dels Bombers Fonts de l'ACA assenyalen que, fins ara, la. Però que el reduït volum d'aigua –entre els 10 i els 11 hm3- comença a serper tal que es produeixi el procés d'estratificació, fet que suposaria reduir la concentració d'oxigen i posar en risc el recurs hídric.De fet, tota l'operació s'ha realitzat per, que se situa al voltant del 40% de capacitat. Ho destacava aquest dimarts el mateix president Pere Aragonès : “Aquest traspàs d'aigua ha permès disposar de tanta aigua com per a abastir un milió de persones durant tres mesos”.La decisió sobre si aturar o reactivar l'operació s'hauria de prendre a. De moment, ja fa quasi dues setmanes que s'han aturat els treballs per retirar els peixos exòtics de l'embassament.L'últim dia que van llençar les xarxes a les aigües de Sau va ser el divendres 31 de març. Aleshores, segons va explicar l'ACA a aquest mitjà, se'ls va enviar a casa per evitar que l'afluència de visitants previstos durant la Setmana Santa –tot i que l'accés a la llera del pantà està prohibit - en dificultés els treballs.Tanmateix, les vacances s'han acabat i. Les mateixes fonts admeten que l'operació està en stand by a l'espera de la decisió global. Això sí, “ho tenen tot a punt” per si s'hagués d'actuar d'urgències, especialment si es detectés qualsevol, fet que fins ara no s'ha produït.En els 13 dies de pesca efectiva, les embarcacions de la confraria de Blanes només van retirar. Una quantitat que queda molt lluny de potencial total i, especialment, de la previsió d'1,5 tones diàries. Les fonts de l'ACA consultades perhi treuen importància, ja que asseguren que “no era la prioritat” sinó una actuació per evitar un empitjorament de la qualitat de l'aigua mentre es produïa el transvasament cap a Susqueda.