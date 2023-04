​Municipals del 28-M: què hi ha en joc a Vic?

Qui és l'alcaldessa de Vic i com aspira a ser reelegida?

Quins són els principals aspirants a rellevar Erra?

Quins seran els grans debats en la campanya de Vic?

Quines són les principals novetats respecte a les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Fitxa tècnica de Vic

Quants habitants té? 47.545 habitants.



Quants regidors hi ha en joc? 21 regidores i regidors.



Quin va ser el resultat a les últimes eleccions? A la capital d'Osona, la participació en les eleccions municipals del 2019 va ser del 66,13% de l'electorat. Junts per Catalunya va obtenir 11 regidors, ERC va obtenir 5 regidors, Capgirem-CUP Vic es va consolidar amb 4 regidors i el PSC va entrar al consistori amb 1 regidor.



Hi va haver algun pacte després dels comicis? No. Junts per Catalunya, formació liderada per Anna Erra, va assolir majoria absoluta amb 11 dels 21 regidors que configuren l'Ajuntament de Vic desplegant així un govern en solitari.



El pròximla ciutadania dedecidirà si la capital d'Osona inicia un canvi de rumb polític o persisteix la majoria absoluta de Junts per Catalunya al consistori. A falta de poc més d'un mes i mig pels comicis aquests són elsque estan en joc a Vic.L'actual alcaldessa de Vic és, de Junts per Catalunya, qui va arribar al càrrec eldesprés d'agafar el relleu a Josep Maria Vila d'Abadal tot obtenint 9 dels 21 regidors que configuren el consistori vigatà. A les eleccions del, va revalidar la vara d'alcaldessa, en aquesta ocasió, amb-amb 11 dels 21 regidors-. El juny del 2022, tal com avançava en primícia aquest mitjà, Erra anunciava que no es tornaria a presentar , una decisió "honesta" amb les seves conviccions i per la manera de veure la política: "Sempre he pensat que dos mandats eren necessaris per portar a terme el projecte", explicava en aquell moment.El seul'agafarà l'actual regidor de Manteniment i Serveis, Medi Ambient i Món Rural, "un home de consens" escollit per unanimitat per l'equip de govern de Junts a la capital d'Osona.L'és un feu tradicional de l'antiga federació de CiU, i més tard, de l'espai polític de Junts per Catalunya. Si aquesta formació no aconsegueix suficients vots per revalidar la majoria absoluta de la legislatura que s'esgota, Maria Balasch, la candidata d'Esquerra Republicana a Vic –principal força de l'oposició amb 5 regidors-, prendrà el protagonisme. D'altra banda, la CUP Vic –amb Carla Dinarès al capdavant - podria ser la clau de volta que desencalles l'entramat en cas que s'hagués d'articular una nova coalició.També entren en joc l'exregidor de CiU entre 2011 i 2015,amb la candidatura de nova creació-sota el paraigua del PDCat, Centrem i independents-, el candidat de, qui agafarà el relleu de la regidora Carme Tena després que aquesta es desvinculés de la formació el novembre del 2022 , i Arnau Martí , exregidor dedurant la legislatura 2015-2019 que intentarà retornar els comuns a l'Ajuntament.D'altra banda, eldiposita totes les esperances en, qui liderarà la llista popular per aconseguir representació a un feu que se'ls resisteix des del 2003. També reapareixamb la candidaturai l'aspiració d'obtenir, de nou, representació al consistori.La campanya electoral a la capital d'Osona estarà marcada per quatre grans temes de debat: la, la, l'i laLa principal incògnita serà si Junts per Catalunya amb Albert Castells com a alcaldable és capaç de revalidar els resultats de les eleccions del 2019, assolir la majoria absoluta que tant ha qüestionat l'i consolidar-se a l'ens. En cas contrari, els vots es desplaçaran cap als actuals partits opositors -- o bé es dipositaran a, al partit de nova creació, alde Pau Ferran o a la candidatura deD'entrada, si no hi ha una majoria absoluta, la força més votada podria optar peri pactar puntualment amb els partits de l'oposició. Amb tot, un dels possibles escenaris podria ser unque sumés a diferents sensibilitats i colors.A menys d'un mes i mig dels comicis, tot apunta que els partits que aconseguiran més representació a l'Ajuntament de Vic seran, tot i que les primeres enquestes apunten a un ball de cadires que podria fer canviar considerablement els colors del consistori vigatà amb l'entrada de Xavier Farrés, Arnau Martí, Miquel Ylla i Josep Anglada.