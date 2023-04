Els avions dels Bombers ja no poden carregar aigua a Sau

L'aigua arribarà, però més tard

Impacte a les basses

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Elsjacatalans. Es tracta del de la(el Llobregat), la(el Cardener) i(el Ter) –en aquest darrer cas ho va avançar el programa Planta baixa de TV3-.L'embassament de la comarca d'Osona està al–a menys d'un punt del seu rècord històric- i el poc nivell que queda fa impossible que els aparells puguin dur a terme la maniobra d'omplir els dipòsits.Ja són tres els embassaments que han quedat inoperatius pels avions d'una campanya d'extinció d'incendis, que, com va avançar Nació , enguany, cap de Mitjans Aeris de Bombers, vol llençar un missatge de tranquil·litat i afirma a l'ACN que el fet que tres pantans es trobin inoperatiusen les tasques d’extinció.Reconeix que en cas que es produeixi un incendi en àrees de Catalunya properes a la Baells o de la Llosa del Cavall –ambdós al 25% de capacitat-, “l’aigua dels avions” perquè “hauran d’anar-la a buscar a altres embassaments més allunyats”. Amb tot, insisteix: "L’aigua arribarà sempre”.Així mateix, explica que a banda dels avions que només poden carregar els seus dipòsits en embassaments, el cos també disposa d’uns vehicles que poden arribar a transportat mil litres d’aigua i que desenvolupen un paper essencial a l’hora d’apagar els incendis forestals."És cert que els avions tenen una capacitat superior, de 3.000 litres, però també ho és que mentre aquests mitjans fan la seva rotació, els helicòpters”, comenta Serra. I és que els mitjans d’ala rotatòria tenen la particularitat que poden carregar “a qualsevol dipòsit que estigui preparat i sigui prou profund i ampli per operar de forma segura”.Per altra banda, de les 1.600 basses públiques que hi ha repartides per tot el territori i que els Bombers de la Generalitat utilitzen per omplir els camions i també els helicòpters, n’hi haper avaries i d’altres factors que no estan estrictament relacionats amb la sequera. De les altres 1.400, les que s’abasteixen d’aigua procedent d’aqüífers o fonts naturals es troben “per sota de la seva capacitat”, segons explica a l'ACN Jordi Castellví, sotscap del GRAF dels Bombers.Adverteix que “si no plou aviat alguna bassa podrà no estar operativa per agafar aigua de mitjans terrestres o aeris”. A més, especifica que els hidrants forestals que es nodreixen d’aquests recursos “”.