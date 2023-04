El Lactium s'avança i coincidirà amb Sant Jordi

Un paisatge formatger heterogeni

Una gran dosi de cultura

La 15a edició de la mostra de formatges catalansse celebrarà ela Vic, coincidint amb Sant Jordi. Hi participaran una trentena d'artesans que s'ubicaran al parc Jaume Balmes i que oferiran més deper tastar i comprar al tall. Un dels grans absents serà el Premi al Millor Formatge Català., director del Lactium, ha explicat que, malgrat que la voluntat és recuperar-lo l'edició que ve, amb el canvi en la direcció a l'"enguany no es donaven les circumstàncies per fer un concurs excel·lent". Com a novetat es crea un premi al millor pastís de formatge, que comptarà amb un prestigiós jurat amb noms com Lluc Crusellas La festa del formatge català reunirà. Un dels trets singulars del Lactium és que elssón darrere el taulell i aprofiten per explicar el producte que elaboren i transmetre la cultura pel formatge. Enguany destaca la presència de tres formatgeries de Menorca. El formatge convidat que s'ha escollit per aquesta ocasió és l', un formatge d'ovella de pastura originari de la zona d', als Pirineus Atlàntics.Amb l'objectiu de fomentar l'ús delper part de pastissers i restauradors i aprofitant l'èxit que té una de les postres que no sol faltar a cap carta, s'ha creat el Premi al Millor Pastís de Formatge Català. Capitanejat pel millor mestre xocolater del món, l'osonenc Lluc Crusellas, un jurat de luxe farà la tria del millor pastís entre la vintena que s'hi presentaran. També l'acompanyaran el reconegut pastisser John Cake o les escriptoresUna altra de les novetats d'enguany és la divulgació que es farà a la mostra del projectede la. Si bé l'any passat el Lactium va servir d'altaveu del complicat moment que passava eli la seva reivindicació per unde la llet, donat el context deque viu el país, enguany l'organització ha decidit donar veu a un projecte que ajuda en la gestió dela través de laEvitar els inconvenients que provocava elque desprenen els plataners delha estat clau en el canvi de data del Lactium. L'emplaçament i el model de fira agrada a l'organització de la mostra, però des de fa uns anys es veia necessari avançar les dates per evitar coincidir amb la floració dels arbres., ha destacat Isaac Gelabert, director de la mostra., ha assenyalat Isaac Gelabert sobre la tipologia dels formatges que s'hi fan. Mentre que altres territoris a Europa tenen més associats un cert tipus de formatge a cada regió, el paisatge català "és molt més heterogeni".Si bé hi ha alguns formatges comque es podrien associar a la tradició catalana,. "Però precisament per això serveix el Lactium", apunta Gelabert. "La gent que ve de fora al·lucina amb la varietat que tenim, i això també és una virtut i un tret distintiu", ha afegit.L'és l'espai de tast i divulgació de la cultura i els valors del formatge. Enguany com a activitats destacades hi ha unentre jazz i formatges en una col·laboració amb elque aquest any compleix 25 anys. O una proposta per fertot tastant formatges amb els escriptors i divulgadors. També és previst oferir un tast dei uni hi haurà una parada on presentaran diversos llibres sobre formatges escrits en català. La mostra també comptarà amb un escenari amben directe iCom cada any, es manté l'oferta per tastar diversos formatges a l'anomenatde la mostra. L'any passat es van servir més de. En l'edició 2022 a la fira hi van passar unes