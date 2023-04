Torelló inicia la construcció d'un itinerari per a vianants i bicicletes que seguirà el traçat del Ter

La proposta guanyadora delsja està en execució. Es tracta del projectei consisteix en la creació d'undes de l'entorn de la xemeneia de Can Matabosch fins al solar municipal del carrer de Can Casarramona.El recorregut que es preveu respectarà el traçat del corriol i permetrà connectar i donar continuïtat a la resta de. En aquesta línia, es condicionarà el traçat ja existent, fent-loper a tothom. També es preveu habilitar un pas des del camí per sobre l'escullera del polígon industrial Matabosch i s'instal·laran mitja dotzena dea més de l'adequació de lades del carrer Casarramona per evitar que s'utilitzi d'aparcament de vehicles.